İlk finalist belli oluyor! Survivor kim kazandı? 12 Haziran Cuma Survivor ilk finalist kim oldu?
Survivor 2026'da büyük finale sayılı günler kala gözler ilk finalistin belirleneceği kritik mücadeleye çevrildi. İstanbul'da düzenlenecek büyük final öncesinde yarışmacılar ilk final koltuğunu kazanmak için parkura çıkıyor. Peki "Survivor ilk finalist kim oldu, 12 Haziran Survivor kim kazandı?" Finale adını yazdıran yarışmacı, İstanbul'daki büyük finalde yer almayı garantileyecek. İşte Survivor 2026'da ilk finalist...
Survivor 2026'da şampiyonluk yolunda en kritik viraja girildi. Dominik Cumhuriyeti'nde aylar süren mücadele artık İstanbul finaline taşınıyor. Kalan yarışmacılar arasında oynanacak oyunun ardından ilk finalist bu akşamın sonunda belli olacak. İstanbul biletini alan ilk isim, eleme stresinden kurtularak doğrudan final koltuğuna oturacak. Peki Survivor'da ilk finalist kim oldu, 12 Haziran Cuma Survivor kim kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR'DA İLK FİNALİST KİM OLDU?
Survivor'da kazanan isim henüz açıklanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümün ardından İstanbul'daki final koltuğunu kazanan ilk yarışmacı netlik kazanacak.
İSTANBUL FİNALİ ÖNCESİ HEYECAN ZİRVEDE
Survivor 2026'da artık son düzlüğe girildi. Dominik'teki zorlu etapların ardından yarışmacılar İstanbul'da yapılacak canlı yayın finallerine katılabilmek için mücadele ediyor. İlk finalist olan yarışmacı, büyük avantaj elde ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da 11 Haziran akşamı oynanan eleme düellosunun ardından yarışmaya veda eden isim Deniz oldu. Eleme gecesinde Nefise ile karşı karşıya gelen Deniz, son düelloda rakibine mağlup olarak adaya veda etti. Böylece İstanbul finali öncesinde yarışmacı sayısı bir kişi daha azaldı.
SURVIVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2026'nın final takvimi de netleşti. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın açıkladığı takvime göre yarı final mücadeleleri 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük final ve şampiyonluk gecesi ise 19 Haziran'da canlı yayınla ekranlara gelecek. İstanbul'a yalnızca 4 yarışmacı gitmeye hak kazanacak.