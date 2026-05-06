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        Haberler Bilgi Gündem TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2026: 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karne ortalaması kaç olmalı, belge alma şartları neler?

        TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2026: 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

        Okullarda karne günü için heyecan başlarken, öğrenciler de takdir ve teşekkür belgesi şartlarını araştırmaya başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala dönem sonu not ortalamalarını hesaplayan öğrenciler, başarı belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Teşekkür ve takdir belgesi için gerekli puan aralıkları, sınıf seviyelerine göre belge alma koşulları ve başarı durumuna ilişkin detaylar gündemde yer alıyor. Peki, takdir belgesi kaç puanla alınır, teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı? İşte 2026 takdir-teşekkür hesaplama sürecine dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrencilerde karne ve başarı belgesi heyecanı başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri, yıl boyunca aldıkları notların dönem sonu ortalamasına nasıl yansıyacağını ve takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını araştırıyor. Özellikle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için belge alma şartları merak ediliyor. Peki, takdir belgesi kaç puanla alınır, teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı? İşte takdir-teşekkür hesaplama sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

        İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmekte.

        İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

        İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.

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        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır. Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

        Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

        Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

        E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        LİSE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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        TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Matematik notu 85 ve haftalık ders saati 5, (85×5=425)

        Türkçe notu 90 ve haftalık ders saati 4, (90x4=360)

        Fen Bilimleri notu 80 ve haftalık ders saati 3, (80x3=240)

        Tarih notu 70 ve haftalık ders saati 2 ise, (70x2=140)

        Katkı puanları sırasıyla 425, 360, 240 ve 140 olur. Bu katkı puanlarının toplamı 1165, toplam ders saati ise 14’tür. Ortalama, 1165’in 14’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç 83.21 çıkar.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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