TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Okullarda öğrenci ödül ve disiplin kurulları, derslerindeki çaba ve performansıyla öne çıkan öğrencileri belirli kriterlere göre ödüllendirir. Buna göre; özürsüz devamsızlığı 5 günü aşmayan, tüm derslerinden başarılı olan, dönem sonu ağırlıklı not ortalaması en az 70,00 olan ve davranış puanı 100 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır.

Bu şartları karşılayan öğrencilerden not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olanlar “Teşekkür” belgesi, 85,00 ve üzeri olanlar ise “Takdir” belgesi almaya hak kazanır. Ayrıca ortaöğretim süresi boyunca en az üç eğitim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirilir.