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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 25-31 Ağustos 2026 KOOP Tarım Kredi indirimli ürünler raflardaki yerini aldı

        Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 25-31 Ağustos 2026 KOOP Tarım Kredi indirimli ürünler raflardaki yerini aldı

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 25-31 Ağustos günleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler listesini yayınladı. Ağustos ayının son haftasına özel olarak hazırlanan 25-31 Ağustos Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğunda temel gıda, temizlik, süt ürünleri, et ve donuk ürün çeşitleri yer aldı. İşte, Tarım Kredi aktüel ürünler indirim kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        1

        Tarım Kredi indirimli ürünler listesi, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. 25 ila 31 Ağustos günleri arasında geçerli olacak indirimli fiyatlar, haftalık alışverişini yapacak olan tüketiciler tarafından yakından inceleniyor. Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğunda yer alan temizlik ürünleri, içecekler, süt ve süt ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte, 25-31 Ağustos Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu…

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        25-31 AĞUSTOS 2026 TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        *Makarna Çeşitleri 19,50 TL

        *Tarsüt Tereyağı 1000G 439,00 TL

        *Familia Havlu Natural 16'lı 219,00 TL

        *Bingo Mati Toz Deterjan 6 KG 329,00 TL

        3

        *Dana Kavurma 250G 349,00 TL

        *Tost Peyniri Yarım Yağlı 1000G 269,00 TL

        *Riviera Zeytinyağı 1L 239,00 TL

        4

        *Maylo Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 289,00 TL

        *Molfix Bebek Bezi Çeşitleri 285,00 TL

        *Domestos Çamaşır Suyu 3240 ML 199,90 TL

        5

        SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

        *Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 165,00 TL

        *TK Tam Yağlı Doğal Yoğurt 89,90 TL

        6

        TEMEL GIDA

        *Domates Salçası 53,50 TL

        *Bizim Paket Margarin 36,90 TL

        7

        *Tarsüt Tost Peyniri 269,00 TL

        *Organik Alış Sirkesi 64,90 TL

        8

        *Superfresh Milföy Hamuru 139,00 TL

        *TK Dana Usta Köfte 225,00 TL

        9

        * İçim Fit Kahveli 59,00 TL

        *Sarıyer Kola Şekersiz 53,50 TL

        10

        GIDA DIŞI

        *Parex Buzdolabı Poşeti 69,90 TL

        *Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 119,90 TL

        11

        *Maylo Tuvalet Kağıdı 289,00 TL

        *Bambu Kapak Cam Kavanoz 99,90 TL

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