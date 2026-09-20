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        Haberler Bilgi TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON AFİŞİ YAYIMLANDI! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

        TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON AFİŞİ YAYIMLANDI! Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

        TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak edilirken, hayranlar da yeni sezon tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımın ardından "Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk bölüm tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. İşte dizinin yeni sezonuyla ilgili merak edilen son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:51 Güncelleme:
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        TRT 1’in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon hazırlıkları devam ederken, yeni sezon afişi izleyiciyle paylaşıldı. Eylül ayıyla birlikte birçok dizinin yeni bölümleriyle ekrana dönmesi, Taşacak Bu Deniz’in yayın tarihine yönelik merakı da artırdı. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından izleyiciler, “Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak, yeni sezon ilk bölüm tarihi açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dizinin 2. sezonuyla ilgili son gelişmeler...

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        TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI!

        Taşacak Bu Deniz’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı şeyleri görünce sadece bakakalıyorsunuz güzelliğine. 12:00’yi bekleyin” ifadeleri kullanıldı.

        Duyurulan saatin gelmesiyle birlikte dizinin yeni sezon afişi takipçilerle paylaşıldı. Yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Afişte, dizinin 2. sezonunun çok yakında başlayacağı bilgisi yer aldı. Afiş paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

        "Daha derin, daha içten, daha zalim.

        Karadeniz'de yeni bir fırtına başlıyor! Ama bu sefer omuz omuza savaşacağız. #TaşacakBuDeniz 2.sezonla çok yakında"

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        TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Taşacak Bu Deniz 2. sezon yayın tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

        TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımının yeni sezon bölümleriyle Eylül ya da Ekim ayı içerisinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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        TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

        Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.

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