TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU? Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak, bu Cuma var mı? 18 Eylül 2026 TRT 1 yayın akışı...
Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonuyla ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Adil ve Esme'nin zorlu mücadeleler, büyük çatışmalar ve güçlü duygular etrafında şekillenen hikâyesini konu alan dizi, haziran ayında ekrana gelen 31. bölümüyle sezon arasına girmişti. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın yer aldığı yapımın yeni sezonunda yaşanacak olaylar şimdiden merak uyandırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak, bu hafta var mı? 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziyle ilgili son gelişmeler ve merak edilen detaylar...
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Yeni sezon heyecanını bekleyen izleyiciler, Taşacak Bu Deniz 2. sezon başlangıç tarihini ve 18 Eylül 2026 Cuma günü TRT 1 yayın akışında dizinin olup olmadığını araştırıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizi bu hafta yayınlanacak mı? 2. sezon tarihi açıklandı mı? İşte TRT 1 yayın akışı ve diziyle ilgili merak edilen son gelişmeler...
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz netleşmedi.
TRT 1’in merakla beklenen yapımının yeni sezon bölümleriyle Eylül veya Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.
Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 EYLÜL 2026 CUMA
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23.45 Evlilik Güzeldir
02.45 Seksenler