TCDD 70 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR! TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlana 18-40 yaş arası erkek adaylar başvurabilecek, sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Puanlamanın 50 puanlık kısmı "beceri", kalan kısmı "mesleki yeterlilik" alanından oluşacak.

Nihai Listedeki Tüm Engelli Adaylardan İstenen Evraklar;

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Başvuru Formu

7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)

8- EKPSS Sonuç Belgesi

Nihai Listedeki Tüm Eski Hükümlü Adaylardan İstenen Evraklar;

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklama tarihli)

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

7- Başvuru Formu

8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi ve gerekçeli mahkeme kararı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)