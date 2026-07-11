Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TCDD 70 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR! TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

        TCDD 70 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR! TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

        TCDD Taşımacılık A.Ş., personel ihtiyacını karşılamak üzere engelli ve eski hükümlü adaylara yönelik yeni işçi alımı ilanını yayımladı. İlan kapsamında 18 engelli ve 52 eski hükümlü olmak üzere toplam 70 kişi istihdam edilecek. İl bazında gerçekleştirilecek başvurularda adayların KPSS puanları esas alınacak. Demir yolu sektöründe görev almak isteyenler ise başvuru takvimi, aranan nitelikler ve işlemlerin yapılacağı adreslere ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte alım sürecine dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        TCDD Taşımacılık A.Ş., farklı illerde görevlendirilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde işçi alımı yapacağını duyurdu. Toplam 70 kişilik kadronun 18’i engelli, 52’si ise eski hükümlü adaylara ayrıldı. Başvurular il düzeyinde alınacak ve değerlendirmelerde KPSS puanı dikkate alınacak. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvuru tarihleriyle birlikte öğrenim, yaş, ikamet ve diğer özel şartları araştırmaya başladı. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak, adaylardan hangi koşulları taşımaları istenecek? İşte ilanla ilgili ayrıntılar...

        2

        TCDD 70 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        TCDD Genel Müdürlüğü, 52 eski hükümlü ile 18 engelli işçiyi istihdam edecek. Başvuru süreci 10 Temmuz’da başladı ve 14 Temmuz’da tamamlanacak.

        3

        TCDD 70 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?

        İlanlara 14 Temmuz'a kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.

        İŞKUR tarafından nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak "iş talep bilgi formu" ve "başvuru formu"nu eksiksiz olarak doldurarak, "TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA" adresine şahsen veya postayla teslim edecek.

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İlana 18-40 yaş arası erkek adaylar başvurabilecek, sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

        Puanlamanın 50 puanlık kısmı "beceri", kalan kısmı "mesleki yeterlilik" alanından oluşacak.

        Nihai Listedeki Tüm Engelli Adaylardan İstenen Evraklar;

        1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

        2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

        3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

        4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

        5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

        6- Başvuru Formu

        7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)

        8- EKPSS Sonuç Belgesi

        Nihai Listedeki Tüm Eski Hükümlü Adaylardan İstenen Evraklar;

        1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

        2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

        3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

        4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

        5- KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklama tarihli)

        6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

        7- Başvuru Formu

        8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi ve gerekçeli mahkeme kararı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol çöktü, o anlar kamerada!

        (İHA) Rize'de merkezde yol çökmesi sonucu yolun üst kısmında bulunan 2 bina tahliye edildi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!