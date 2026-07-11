TCDD 70 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR! TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, başvuru şartları neler?
TCDD Taşımacılık A.Ş., personel ihtiyacını karşılamak üzere engelli ve eski hükümlü adaylara yönelik yeni işçi alımı ilanını yayımladı. İlan kapsamında 18 engelli ve 52 eski hükümlü olmak üzere toplam 70 kişi istihdam edilecek. İl bazında gerçekleştirilecek başvurularda adayların KPSS puanları esas alınacak. Demir yolu sektöründe görev almak isteyenler ise başvuru takvimi, aranan nitelikler ve işlemlerin yapılacağı adreslere ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte alım sürecine dair merak edilenler...
TCDD Taşımacılık A.Ş., farklı illerde görevlendirilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde işçi alımı yapacağını duyurdu. Toplam 70 kişilik kadronun 18’i engelli, 52’si ise eski hükümlü adaylara ayrıldı. Başvurular il düzeyinde alınacak ve değerlendirmelerde KPSS puanı dikkate alınacak. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvuru tarihleriyle birlikte öğrenim, yaş, ikamet ve diğer özel şartları araştırmaya başladı. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak, adaylardan hangi koşulları taşımaları istenecek? İşte ilanla ilgili ayrıntılar...
TCDD 70 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TCDD Genel Müdürlüğü, 52 eski hükümlü ile 18 engelli işçiyi istihdam edecek. Başvuru süreci 10 Temmuz’da başladı ve 14 Temmuz’da tamamlanacak.
TCDD 70 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?
İlanlara 14 Temmuz'a kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.
İŞKUR tarafından nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak "iş talep bilgi formu" ve "başvuru formu"nu eksiksiz olarak doldurarak, "TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA" adresine şahsen veya postayla teslim edecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlana 18-40 yaş arası erkek adaylar başvurabilecek, sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
Puanlamanın 50 puanlık kısmı "beceri", kalan kısmı "mesleki yeterlilik" alanından oluşacak.
Nihai Listedeki Tüm Engelli Adaylardan İstenen Evraklar;
1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
6- Başvuru Formu
7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)
8- EKPSS Sonuç Belgesi
Nihai Listedeki Tüm Eski Hükümlü Adaylardan İstenen Evraklar;
1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)
5- KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklama tarihli)
6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
7- Başvuru Formu
8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi ve gerekçeli mahkeme kararı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)