MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

TCMB'nin politika faizi kararı, finansal piyasaların yanı sıra vatandaşların kredi ve tasarruf tercihlerini de etkileyebiliyor. Faiz indirimi durumunda kredi maliyetlerinde ve mevduat getirilerinde zaman içinde değişiklikler görülebilir; ancak bankaların uyguladığı oranlar aynı ölçüde ve aynı anda değişmek zorunda değildir. Döviz kurları, altın fiyatları ve borsa da faiz kararına ilişkin beklentilerden etkilenebilir. Bu nedenle 22 Ekim'de açıklanacak kararın yanı sıra Merkez Bankası'nın gelecek döneme ilişkin mesajları da önem taşıyor.