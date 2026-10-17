TCMB faiz toplantısı tarihi Ekim 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararı için hazırlıklarını sürdürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, ekonomi gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı; kredi ve mevduat faizlerinden döviz kurlarına kadar birçok alanda etkili olabiliyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan TCMB'nin ekim ayındaki adımı yakından izleniyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak, faizler düşecek mi? İşte Ekim 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Politika faizindeki olası bir değişikliğin kredi maliyetleri ve mevduat getirileri üzerindeki etkisi de merak ediliyor. Ekonomi çevreleri, karar metninde yer alacak enflasyon değerlendirmelerini ve gelecek döneme ilişkin mesajları takip edecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi yapılacak mı? İşte TCMB'nin ekim ayı toplantı takvimi...
TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekim ayı faiz kararı için 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak. TCMB'nin resmi toplantı takvimine göre karar aynı gün kamuoyuna duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB'nin ekim ayı faiz kararı 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Karar, Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak basın duyurusuyla kamuoyuna bildirilecek. Faiz oranlarının yanı sıra kararın gerekçeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar da yakından takip edilecek.
TCMB SON FAİZ KARARINDA FAİZİ SABİT Mİ TUTTU?
Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Aynı toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 olarak korundu
EKİM 2026 MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
TCMB'nin ekim ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Kurulun kararında enflasyonun seyri, iç talep, ekonomik faaliyet ve fiyat istikrarına yönelik riskler belirleyici olacak. Enflasyon görünümünde iyileşmenin sürmesi faiz indirimi beklentilerini etkileyebilirken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü risklerin devam etmesi daha temkinli bir yaklaşımı gündeme getirebilir. Kesin karar, 22 Ekim'de yayımlanacak PPK duyurusuyla netleşecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?
TCMB'nin politika faizi kararı, finansal piyasaların yanı sıra vatandaşların kredi ve tasarruf tercihlerini de etkileyebiliyor. Faiz indirimi durumunda kredi maliyetlerinde ve mevduat getirilerinde zaman içinde değişiklikler görülebilir; ancak bankaların uyguladığı oranlar aynı ölçüde ve aynı anda değişmek zorunda değildir. Döviz kurları, altın fiyatları ve borsa da faiz kararına ilişkin beklentilerden etkilenebilir. Bu nedenle 22 Ekim'de açıklanacak kararın yanı sıra Merkez Bankası'nın gelecek döneme ilişkin mesajları da önem taşıyor.