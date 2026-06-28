HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı. Açıklanan bu veri, piyasalarda fiyat artış hızına dair öngörülerin sınırlı da olsa devam ettiğine işaret etti.