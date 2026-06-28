TEMMUZ 2026 MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI || Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışı, enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda netleşiyor. TÜİK tarafından açıklanan ilk altı aylık enflasyon oranı ile birlikte oluşan fark, mevcut sözleşme zammına eklenerek toplam artış oranını belirleyecek. Bu kapsamda maaşlara yapılacak artış, hem çalışan memurların hem de emeklilerin gelirlerinde doğrudan etkili olacak. Peki, Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Ayrıntılar haberimizde.
Temmuz 2026 döneminde memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zammı, yılın ilk yarısına ait enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte hesaplanıyor. Toplu sözleşmeden kaynaklanan artış oranına enflasyon farkının da eklenmesiyle ortaya çıkan zam oranı, kamu çalışanları ve emekliler için yeni maaş seviyelerini belirleyecek. Peki, Memur ve memur emeklisi Temmuz 2026 maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Ayrıntılar haberimizde.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı. Açıklanan bu veri, piyasalarda fiyat artış hızına dair öngörülerin sınırlı da olsa devam ettiğine işaret etti.
MEMUR TEMMUZ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkının yüzde 6,48 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna ek olarak yüzde 7’lik toplu sözleşme artışı da dahil edildiğinde, toplam zam oranı yüzde 13,94’e yükselerek kesinlik kazanacak.
TAHMİNLERE GÖRE TEMMUZ 2026 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Uzman Doktor (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 150.426 TL
Temmuz-Aralık 2026: 171.395 TL
Profesör (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 135.089 TL
Temmuz-Aralık 2026: 153.920 TL
Mühendis (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 96.211 TL
Temmuz-Aralık 2026: 109.622 TL
Şube Müdürü (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 94.384 TL
Temmuz-Aralık 2026: 107.541 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
Ocak-Haziran 2026: 90.568 TL
Temmuz-Aralık 2026: 103.193 TL
Avukat (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 90.000 TL
Temmuz-Aralık 2026: 102.546 TL
Başkomiser (3/1)
Ocak-Haziran 2026: 89.214 TL
Temmuz-Aralık 2026: 101.650 TL
Polis Memuru (8/1)
Ocak-Haziran 2026: 81.617 TL
Temmuz-Aralık 2026: 92.994 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 81.219 TL
Temmuz-Aralık 2026: 92.540 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1)
Ocak-Haziran 2026: 74.770 TL
Temmuz-Aralık 2026: 85.192 TL
Öğretmen (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 73.368 TL
Temmuz-Aralık 2026: 83.595 TL
Vaiz (1/4)
Ocak-Haziran 2026: 76.653 TL
Temmuz-Aralık 2026: 87.338 TL
Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1)
Ocak-Haziran 2026: 66.870 TL
Temmuz-Aralık 2026: 76.191 TL
Memur (Üniversite Mezunu, 9/1)
Ocak-Haziran 2026: 64.397 TL
Temmuz-Aralık 2026: 72.373 TL
NOT: Hesaplamalar, Haziran ayı enflasyonunun %1,36 olarak gerçekleştiği varsayımıyla yapılmıştır.