TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI / TÜİK 12 aylık enflasyon farkı || Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevabı
Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak bir önceki yılın Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon farkına göre netleşmiş olacak. Oranların açıklanması öncesinde özellikle kiracılar ve malikler merak içerisinde "Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte kira zammı artış oranıyla ilgili detaylar...
Temmuz ayı kira zammı yüzde kaç olacak? Kira artışları, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak zam beklentisi ne yönde?
Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Temmuz ayı kira zammı artış oranı ile ilgili sorgulanan detaylar...
TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.
Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Temmuz ayı tahmini zam oranı: %31,90
Zam bedeli: 9.570 TL
Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL