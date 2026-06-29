Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI / TÜİK 12 aylık enflasyon farkı || Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

        TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI / TÜİK 12 aylık enflasyon farkı || Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevabı

        Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak bir önceki yılın Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon farkına göre netleşmiş olacak. Oranların açıklanması öncesinde özellikle kiracılar ve malikler merak içerisinde "Kira arış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, 2026 Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte kira zammı artış oranıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Temmuz ayı kira zammı yüzde kaç olacak? Kira artışları, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek. Bu nedenle gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak zam beklentisi ne yönde?

        2

        Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Temmuz ayı kira zammı artış oranı ile ilgili sorgulanan detaylar...

        3

        TEMMUZ AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz ayındaki kira artış hesaplamasına esas olacak enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak

        4

        TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI BEKLENTİSİ NEDİR?

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

        Yapılan hesaplamalara göre, Haziran ayı resmi enflasyonu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilere yakın gerçekleşirse, Temmuz ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 31,7 ile yüzde 32,1 bandında, merkezi tahmin olarak ise yaklaşık yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        5

        KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

        Temmuz ayı tahmini zam oranı: %31,90

        Zam bedeli: 9.570 TL

        Zamlı yeni kira bedeli: 39.570 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret etti

        Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalp-akciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret etti (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Fransa'da uçak kazası
        Fransa'da uçak kazası
        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!
        Baba ve oğlu enkaz altından dört gün sonra kurtarıldı!
        Baba ve oğlu enkaz altından dört gün sonra kurtarıldı!
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Bu spor bilgisayar başında yapılıyor!
        Bu spor bilgisayar başında yapılıyor!
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        İlk adımda ne anlatıldı?
        İlk adımda ne anlatıldı?
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        Peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı!
        Peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı!
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Her 4 otobüsten 1'i elektrikli olacak
        Her 4 otobüsten 1'i elektrikli olacak
        Yağışlar bitti sıcak hava geldi
        Yağışlar bitti sıcak hava geldi
        Spagetti yiyen Will Smith fenomeni!
        Spagetti yiyen Will Smith fenomeni!
        Putin: ABD ile anlaşma imzalanmadı
        Putin: ABD ile anlaşma imzalanmadı
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"