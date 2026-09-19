TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KISMİ ÖDEME İMKÂNI

TOKİ'nin indirim kampanyası yalnızca borcunun tamamını kapatabilecek vatandaşlarla sınırlı olmayacak. Kalan borcunun bir bölümünü peşin ödemek isteyen hak sahipleri de belirlenen şartlar doğrultusunda indirimden faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlara, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak. Böylece borcunun tamamını kapatamayan hak sahipleri de kısmi ödeme seçeneğini değerlendirebilecek.

Örneğin, kalan borç bakiyesinin 100 bin TL olması durumunda, en az 25 bin TL tutarında ödeme yapılması koşuluyla, uygun tutar üzerinden indirim hesaplaması gerçekleştirilecek. Kesin ödeme tutarı ve indirim hesabı için ilgili bankadan bilgi alınması gerekiyor.