TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? İşte TOKİ indirim kampanyası tarihleri ve şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri satın alan vatandaşları ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin kapatan hak sahiplerine yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar için de kısmi ödeme imkânı sunulacak. Kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen hak sahipleri, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte TOKİ indirim kampanyası tarihleri ve başvuru şartları...
Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Kurum, borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını belirtirken, kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahiplerini de kapsayan düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Kampanya, TOKİ projelerinden ev veya iş yeri satın alarak geri ödeme sürecine giren vatandaşları ilgilendiriyor. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler yararlanabilecek? İşte 2026 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları...
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası, 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Kampanya, TOKİ'den konut veya iş yeri satın alan ve belirlenen koşulları karşılayan hak sahipleri için geçerli olacak.
Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen vatandaşlar, kampanya tarihleri arasında indirim fırsatından yararlanabilecek. Başvuru döneminin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen borç kapatma ve kısmi ödemelerde kampanyaya ilişkin indirim oranı uygulanmayacak.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin 2026 yılı yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahipleri için belirli koşullar bulunuyor. Açıklanan bilgilere göre kampanyanın kapsamı şu şekilde:
TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş konut ve iş yerleri kampanyaya dahil olacak.
Geri ödeme taksitlerinin 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olması gerekiyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan hak sahipleri kampanyadan yararlanamayacak.
Başvuru tarihinde, içinde bulunulan aya ait taksit ödemesinin yapılmış olması gerekiyor.
Kampanya kapsamında peşin ödeme işlemleri belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilmelidir.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KISMİ ÖDEME İMKÂNI
TOKİ'nin indirim kampanyası yalnızca borcunun tamamını kapatabilecek vatandaşlarla sınırlı olmayacak. Kalan borcunun bir bölümünü peşin ödemek isteyen hak sahipleri de belirlenen şartlar doğrultusunda indirimden faydalanabilecek.
Kampanya kapsamında kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlara, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak. Böylece borcunun tamamını kapatamayan hak sahipleri de kısmi ödeme seçeneğini değerlendirebilecek.
Örneğin, kalan borç bakiyesinin 100 bin TL olması durumunda, en az 25 bin TL tutarında ödeme yapılması koşuluyla, uygun tutar üzerinden indirim hesaplaması gerçekleştirilecek. Kesin ödeme tutarı ve indirim hesabı için ilgili bankadan bilgi alınması gerekiyor.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen hak sahipleri, konut veya iş yerinin satış işlemlerini gerçekleştirdikleri yetkili bankalara başvurabilecek. Peşin borç kapatma ve kısmi ödeme işlemleri ilgili banka üzerinden yürütülecek.
Başvuru sırasında gerekli ödeme koşullarının sağlanması ve kampanya tarihleri içerisinde işlem yapılması önem taşıyor. Hak sahiplerinin kendi sözleşmeleri ve borç durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bankaya başvurmaları gerekiyor.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI KAÇ KONUT VE İŞ YERİNİ KAPSIYOR?
Açıklanan bilgilere göre kampanya, yaklaşık 228 bin konut ve iş yerini kapsıyor. Kampanyanın toplam 340 milyar TL tutarındaki konut ve iş yeri satışlarına ilişkin geri ödeme sürecini ilgilendirdiği belirtildi.
Hak sahiplerinin kampanyadan yararlanabilmesi için ilgili projenin kapsamda olması ve belirlenen ödeme şartlarının karşılanması gerekiyor. TOKİ indirim kampanyasına ilişkin ayrıntılar, yetkili bankalar üzerinden öğrenilebilecek.