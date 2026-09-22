TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler yararlanabilir, kredi faiz oranları kaç?

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.