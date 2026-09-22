TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler yararlanabilir, kredi faiz oranları kaç?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için Yüzde 25 İndirim Kampanyası başvurularını 22 Eylül tarihi itibarıyla almaya başladı. Borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek. Kampanyadan borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler yararlanabilir, kredi faiz oranları kaç? İşte, 2026 TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları ile konut kredisi veren bankalar ve faiz oranları…
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Bu gelişme sonrası TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları, konut kredisi veren bankalar ve faiz oranları en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Kampanyaya göre, TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir, banka kredi faiz oranları kaç? İşte kampanyanın detayları…
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenledi.
Buna göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
KAMPANYADA KISMİ ÖDEME İMKANI
Yüzde 25 indirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.
Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.
Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.
KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.
Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.
TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına tapu verileceğinden, alıcıların bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi de yanında bulundurması gerekiyor.
KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.