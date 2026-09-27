TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk etap için kura heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1.071 konut için gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum'un açıklamasının ardından başvuru sahipleri, kura takvimine ve sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kiralık konut kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte 2026 TOKİ İstanbul kiralık konut kura takvimine ilişkin son gelişmeler...
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. 14 Eylül'de başlayan ve 25 Eylül'de sona eren başvuruların değerlendirilmesi için inceleme süreci başladı. Süreç devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta 1.071 konut için kura çekimi yapılacağını ve ilk anahtarların teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum'un açıklaması sonrası başvuru sahipleri, TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ayrıntılar…
BAKAN KURUM’DAN KURA TARİHİ AÇIKLAMASI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.
2026 TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 konut için kura çekimi, 2026 Ekim ayında gerçekleştirilecek.
Başvuru şartlarını sağlayan ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar kura çekimine katılabilecek. Noter huzurunda yapılacak kura sonrası konut teslimatları başlayacak.
Ancak TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekiminin kesin günü ve saati henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kura sonuçları, 2026 Ekim ayında yapılacak çekilişin ardından duyurulacak.
Başvuru yapan vatandaşların hak sahipliği sürecine ilişkin resmi açıklamalar için TOKİ'nin internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre ilk etapta 1.071 kiralık sosyal konut, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki 12 ilçede yer alacak. Konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla, Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK
İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ kiralık sosyal konut projesinde aylık kira bedelleri 10 bin TL'den başlıyor.
Konut tipine göre 1+1 daireler 10 bin TL, 2+1 daireler 12 bin ila 17 bin TL, 3+1 daireler 15 bin ila 18 bin TL ve 4+1 daireler 18 bin ila 20 bin TL arasında değişen tutarlarla kiralanacak.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin açıkladığı şartlara göre 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden;
İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet eden, 18 yaşından büyük, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.
Ayrıca başvuru sahiplerinin hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması ve üzerlerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.