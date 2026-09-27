TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin açıkladığı şartlara göre 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden;

İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet eden, 18 yaşından büyük, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.

Ayrıca başvuru sahiplerinin hane gelirinin 100 bin TL'nin altında olması ve üzerlerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.