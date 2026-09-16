TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin TOKİ 500 bin konut belirleme kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından yeni aşama için geri sayım başladı. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, kendilerine teslim edilecek evin kat bilgisi, oda sayısı ve metrekare özelliklerini öğrenmek için konut belirleme kura tarihlerini araştırıyor. Türkiye genelinde hayata geçirilen projede İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 31 bin 73, İzmir'de ise 21 bin 20 konut inşa edilirken, diğer illerdeki projelerle birlikte toplamda 500 bin sosyal konut vatandaşların hizmetine sunulacak. Peki, TOKİ konut belirleme kurası ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kura tarihleri belli oldu mu? İşte 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen detaylar...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından gözler konut belirleme kurasına çevrildi. Kurada adı çıkan vatandaşlar, kendilerine teslim edilecek dairenin hangi katta olacağını, kaç odalı ve kaç metrekare büyüklüğünde olacağını öğrenmek için yeni kura takvimini araştırıyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek konut belirleme çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki hak sahipleri kura tarihlerini takip ediyor. Peki, TOKİ konut belirleme kurası ne zaman çekilecek? İşte 500 bin sosyal konut projesinde merak edilen kura süreci ve detaylar...
TOKİ 500 BİN KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin daire, blok ve kat bilgilerinin belirleneceği konut belirleme kurasının tarihi henüz açıklanmadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından il bazında yürütülecek kura takviminin duyurulmasının ardından, İstanbul başta olmak üzere tüm illerdeki konut belirleme tarihleri netleşecek. Yeni kura takvimi açıklandığında güncel bilgiler haberimize eklenecektir.
TOKİ DAİRE BELİRLEME KURASI NASIL YAPILACAK?
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek konut belirleme kuraları, tamamlanma aşamasına gelen projeler için etaplar halinde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş süreci, hak sahiplerinin konut bilgilerini netleştirmek amacıyla yürütülecek.
Kura Yayını: Hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Belirlenecek Bilgiler: Yapılacak kura sonucunda vatandaşların sahip olacağı 1+1, 2+1 veya 3+1 daire tipi, blok, kat ve bağımsız bölüm numarası gibi konut detayları kesinleşecek.
TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura çekiliş tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Hak sahipleri, daire belirleme kurasının ne zaman gerçekleştirileceğini merakla bekliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi duyurulduğunda, çekiliş tarihi ve diğer detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI İLE DAİRE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri, kendilerine çıkan dairenin bilgilerine e-Devlet Kapısı ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Vatandaşlar, sorgulama işlemini T.C. Kimlik Numaraları ile gerçekleştirebilecek.
e-Devlet’e giriş yapan hak sahipleri, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden kendilerine ait blok, kat ve daire bilgilerini görüntüleyebilecek.