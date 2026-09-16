TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin TOKİ 500 bin konut belirleme kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura çekiliş tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Hak sahipleri, daire belirleme kurasının ne zaman gerçekleştirileceğini merakla bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi duyurulduğunda, çekiliş tarihi ve diğer detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.