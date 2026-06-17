TOKİ KURASIZ KONUT SATIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ’nin 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında herhangi bir kura çekilişi uygulanmayacak. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, beğendikleri projeyi seçtikten sonra ilgili projenin anlaşmalı olduğu banka şubelerine (genellikle Ziraat Bankası veya Halkbank) doğrudan başvuru yapabilecek.

Satışların “başvuru önceliğine göre” gerçekleştirilecek olması nedeniyle, tercih ettiği konutu kaçırmak istemeyenlerin hızlı hareket etmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan, en fazla konutun satışa sunulacağı 6 büyükşehirde vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla özel TOKİ Tanıtım Ofisleri de hizmet vermeye başladı.