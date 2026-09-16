Trabzonspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trabzonspor-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, TS-GS maçının tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve karşılaşmanın oynanacağı stata ilişkin detaylar…
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıyla devam edecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde gözler maçın yayın programına çevrildi. Futbolseverler, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte TS-GS maçına ilişkin merak edilenler...
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Karşılaşma, 19 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 1 üzerinden izleyebilecek.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı Papara Park'ta oynanacak. Bordo-mavililer, Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN PUAN DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de 5 hafta sonunda 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Trabzonspor ise 7 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği 6. hafta mücadelesi, ligdeki puan yarışını da yakından ilgilendiriyor.