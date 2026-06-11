TRT 1 frekans bilgisi güncel: Dünya Kupası maçları canlı izle yayın frekans ayarı nasıl yapılır?
Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda perde bu akşam açılıyor. Turnuvanın ilk maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelirken, milyonlarca sporsever mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edecek. Yayın öncesinde ekranlarında kesinti yaşamak istemeyen izleyiciler ise TRT 1'in güncel frekans bilgilerine yöneldi. Peki, Dünya Kupası maçları canlı izle yayın frekans ayarı nasıl yapılır, TRT 1 sinyal yok sorunu nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgisi...
Kupanın sahibi olmak için dünyanın dört bir yanından gelen milli takımlar sahneye çıkarken, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması bu akşam futbolseverlerle buluşacak. Meksika-Güney Afrika mücadelesinin TRT 1'den şifresiz yayınlanacak olması nedeniyle frekans ayarları yeniden gündeme geldi. İşte TRT 1'in güncel uydu bilgileri ve yayın detayları...
TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: Türksat 4A
FREKANS: 11794
POLARİZASYON V(DİKEY)
SEMBOL ORANI 30000
FEC: 3/4
TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.
Tek kanal arama menüsüne girin.
Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.
Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.
TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için
TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:
Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
‘Transporder Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin.
Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.
Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir.
Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun. Bu ayarları yaptıktan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.