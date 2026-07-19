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        Haberler Bilgi Gündem TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI 2026: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? TRT sinyal yok sorunu nasıl düzelir? TRT sinyal yok hatası ve çözümü...

        TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI 2026: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? TRT sinyal yok sorunu nasıl düzelir? TRT sinyal yok hatası ve çözümü...

        İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalini TRT 1'den izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma öncesinde kanalın güncel frekans ayarlarına yöneldi. TRT 1'i televizyon ekranında bulamayan ya da yayın sorunu yaşayan kullanıcılar, Türksat uydusu üzerinden frekans bilgilerini yenileyerek kanalı yeniden listeye ekleyebiliyor. Manuel arama menüsü kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem sayesinde TRT 1 yayını kısa sürede tekrar görüntülenebiliyor. İşte 2026 yılına ait güncel TRT 1 frekans değerleri ve kanal kurulumunda izlenmesi gereken adımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası finalinin TRT 1’den yayımlanacak olması, kanalın uydu frekanslarına yönelik aramaları hızlandırdı. İspanya-Arjantin karşılaşmasını televizyondan takip etmeye hazırlanan izleyiciler, yayın öncesinde TRT 1’in kanal listesinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. Kanalı bulamayan veya görüntü alamayan kullanıcılar, Türksat üzerinden manuel tarama yaparak güncel frekans değerlerini sisteme girebiliyor. Peki, TRT 1 televizyona nasıl eklenir ve doğru uydu ayarları nelerdir? İşte 2026 TRT 1 frekans bilgileri ile adım adım kanal arama işlemi…

        2

        TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        UYDU: Türksat 4A

        FREKANS: 11794

        POLARİZASYON V(DİKEY)

        SEMBOL ORANI 30000

        FEC: 3/4

        3

        TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 kanalını yeniden yüklemek isteyen kullanıcılar televizyonlarının menü bölümünden "Kurulum", "Uydu Ayarları" veya "Kanal Ayarları" sekmesine giriş yapabilir. Daha sonra manuel kanal arama bölümüne geçilerek güncel frekans bilgileri girilmeli ve tarama işlemi başlatılmalıdır. Tarama tamamlandıktan sonra TRT 1 kanalının listeye eklenmesi beklenir.

        4

        TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

        TRT 1 kanalında sinyal sorunu yaşayan kullanıcıların öncelikle uydu kablolarını ve çanak anten bağlantılarını kontrol etmesi gerekiyor. Sorunun devam etmesi halinde kanal silinip yeniden yüklenebilir veya otomatik kanal taraması yapılabilir. Frekans bilgilerinin doğru girildiğinden emin olunması da büyük önem taşıyor.

        5

        TRT 1 DİJİTAL PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?

        TRT 1, yalnızca uydu yayını üzerinden değil birçok dijital platform üzerinden de izlenebiliyor. Kanal;

        Digiturk'te 23. kanal

        D-Smart'ta 26. kanal

        Tivibu'da 9 ve 22. kanal seçenekleri

        Kablo TV'de 22. kanal

        üzerinden izlenebiliyor.

        6

        TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        TRT'nin resmi frekans bilgilerine göre TRT 1 HD yayını için kullanılabilecek güncel uydu ayarları şu şekilde:

        Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

        Frekans: 11958 MHz

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı (SR): 27500

        FEC: 5/6

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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