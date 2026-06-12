Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TRT 1 uydu frekans ayarlama 2026 | TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, Dünya Kupası hangi kanalda, TRT 1 sinyal yok hatası nasıl düzelir?

        TRT 1 frekans ayarlama 2026! TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, TRT sinyal yok hatası nasıl düzelir?

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının başlamasıyla birlikte TRT 1 frekans bilgileri yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası maçlarını TRT ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, güncel uydu ayarlarını araştırmaya başladı. TRT 1 kanalı televizyonunda görünmeyen vatandaşlar frekans güncelleme işlemlerini merak ediyor. Meksika-Güney Afrika açılış maçının ardından milyonlarca kişi TRT 1 yayınlarını canlı ve kesintisiz izlemek istiyor. TRT 1 frekans bilgileri, Türksat uydusu üzerinden kolayca güncellenebiliyor. Kanal listesinde TRT 1 bulunmayan kullanıcılar manuel kanal arama yöntemiyle kanalı yeniden yükleyebiliyor. İşte 2026 güncel TRT 1 frekans bilgileri ve kanal ayarlama adımları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 23:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarından yayınlanmasıyla birlikte sporseverler TRT 1 frekans ayarlarını araştırmaya başladı. Televizyonunda "Sinyal Yok" veya "Kanal Bulunamadı" uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar güncel frekans bilgilerine ulaşmak istiyor. TRT 1, Türksat üzerinden hem SD hem de HD yayın seçenekleriyle izlenebiliyor. Kanalın yeniden yüklenmesi için uydu alıcısına doğru frekans bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Peki TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, güncel TRT 1 HD frekansı nedir? İşte TRT 1 frekans bilgileri...

        2

        TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        UYDU: Türksat 4A

        FREKANS: 11794

        POLARİZASYON V(DİKEY)

        SEMBOL ORANI 30000

        FEC: 3/4

        3

        TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 kanalını yeniden yüklemek isteyen kullanıcılar televizyonlarının menü bölümünden "Kurulum", "Uydu Ayarları" veya "Kanal Ayarları" sekmesine giriş yapabilir. Daha sonra manuel kanal arama bölümüne geçilerek güncel frekans bilgileri girilmeli ve tarama işlemi başlatılmalıdır. Tarama tamamlandıktan sonra TRT 1 kanalının listeye eklenmesi beklenir.

        4

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. Açılış maçından itibaren milyonlarca kişi karşılaşmaları TRT 1 üzerinden takip ediyor. Bu nedenle özellikle uydu yayını kullanan izleyiciler için frekans ayarlarının güncel olması büyük önem taşıyor.

        5

        TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

        TRT 1 kanalında sinyal sorunu yaşayan kullanıcıların öncelikle uydu kablolarını ve çanak anten bağlantılarını kontrol etmesi gerekiyor. Sorunun devam etmesi halinde kanal silinip yeniden yüklenebilir veya otomatik kanal taraması yapılabilir. Frekans bilgilerinin doğru girildiğinden emin olunması da büyük önem taşıyor.

        6

        TRT 1 DİJİTAL PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?

        TRT 1, yalnızca uydu yayını üzerinden değil birçok dijital platform üzerinden de izlenebiliyor. Kanal;

        Digiturk'te 23. kanal

        D-Smart'ta 26. kanal

        Tivibu'da 9 ve 22. kanal seçenekleri

        Kablo TV'de 22. kanal

        üzerinden izlenebiliyor.

        7

        TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        TRT'nin resmi frekans bilgilerine göre TRT 1 HD yayını için kullanılabilecek güncel uydu ayarları şu şekilde:

        Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

        Frekans: 11958 MHz

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı (SR): 27500

        FEC: 5/6

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!

        İstanbul Sarıyer'deki özel anaokulunda çıkan tartışmada, okulun sahibi olan 59 yaşındaki C.O., okulun kadın müdürü 36 yaşındaki G.K.'yi silahla vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken okul sahibi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?