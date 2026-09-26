TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN? 2026 TUPRS (TÜPRAŞ) temettü 2. taksit ödeme tarihi ve hisse başına yatacak tutar!
TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da TUPRS koduyla işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2025 yılı kârından hissedarlarına toplam 33 milyar TL'yi iki taksit halinde dağıtma kararı almıştı. İlk taksit ödemelerini mart ayında gerçekleştiren şirketin ikinci taksit için belirlediği tarih yaklaşıyor. Peki, TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer, hisse başına ne kadar temettü verilecek? İşte 2026 TUPRS (TÜPRAŞ) temettü ödeme takvimi...
TÜPRAŞ temettü ödemelerine ilişkin araştırmalar, eylül ayının son günlerine yaklaşılmasıyla hız kazandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu ve genel kurulda kabul edilen kâr payı dağıtım kararına göre ikinci taksit kapsamında hissedarlara toplam 13 milyar TL ödeme yapılacak. Temettü hak kullanım tarihi ile paranın yatırımcı hesaplarına geçeceği tarih ise farklılık gösteriyor. Peki, TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer, ne kadar temettü verilecek? İşte 2026 TÜPRAŞ (TUPRS) temettü 2. taksit ödeme tarihi ve hisse başına yatacak tutar!
TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
TÜPRAŞ'ın 2026 yılı ikinci taksit temettü hak kullanım tarihi, 30 Eylül Çarşamba günü olarak belirlendi.
TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ HANGİ GÜN HESABA GEÇER?
KAP'ta yayımlanan ödeme takvimine göre, temettü almaya hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit ödemeler 2 Ekim 2026 Cuma günü geçecek.
TÜPRAŞ HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
TÜPRAŞ, ikinci taksit kapsamında hisse başına brüt 6,7469533 TL, yüzde 15 stopaj kesintisinin ardından ise net 5,7349103 TL temettü dağıtacak.
Buna göre ikinci taksit ödemesinde 100 lot TÜPRAŞ hissesi bulunan bireysel bir yatırımcının hesabına yaklaşık 573,49 TL, 1.000 lot hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına ise yaklaşık 5.734,91 TL yatırılacak.
TÜPRAŞ TEMETTÜ ALMAK İÇİN HİSSE NE ZAMAN ALINMALI?
TÜPRAŞ'ın ikinci taksit temettüsünden yararlanmak isteyen yatırımcıların en geç 29 Eylül 2026 Salı günü hisse satın almaları gerekiyor. Bu tarihte seans kapanışı itibarıyla portföyünde TUPRS hissesi bulunan yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak. 30 Eylül'de satın alınan hisseler ise ikinci taksit temettü hakkı sağlamayacak.
TÜPRAŞ 2026 YILINDA TOPLAM NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAK?
TÜPRAŞ, 2025 yılı kârından hissedarlarına toplam 33 milyar TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Bunun 20 milyar TL'lik ilk taksiti 16 Mart 2026'da dağıtılırken kalan 13 milyar TL'lik ikinci taksitin 30 Eylül 2026'da dağıtılması planlanıyor.
İki taksit sonunda yatırımcılara hisse başına toplam brüt 17,1268815 TL, yüzde 15 stopaj kesintisinin ardından ise net 14,5578492 TL temettü ödenmiş olacak.
NOT: Bu haber yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.