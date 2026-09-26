TÜPRAŞ TEMETTÜ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN? 2026 TUPRS (TÜPRAŞ) temettü 2. taksit ödeme tarihi ve hisse başına yatacak tutar!

TÜPRAŞ temettü ödemelerine ilişkin araştırmalar, eylül ayının son günlerine yaklaşılmasıyla hız kazandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu ve genel kurulda kabul edilen kâr payı dağıtım kararına göre ikinci taksit kapsamında hissedarlara toplam 13 milyar TL ödeme yapılacak. Temettü hak kullanım tarihi ile paranın yatırımcı hesaplarına geçeceği tarih ise farklılık gösteriyor. Peki, TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer, ne kadar temettü verilecek? İşte 2026 TÜPRAŞ (TUPRS) temettü 2. taksit ödeme tarihi ve hisse başına yatacak tutar!