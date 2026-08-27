Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? İşte Filenin Sultanları maç takvimi...
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:16 Güncelleme:
1
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çıktığı 4 maçı da kazandı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? İşte Filenin Sultanları maç takvimi...
2
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
A Milliler, A Grubu'ndaki 4. maçında karşılaştığı Almanya'yı 3-1 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı.
3
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:
24 Ağustos 2026
16.00 Polonya-Letonya
19.00 Türkiye-Macaristan
25 Ağustos 2026
16.00 Macaristan-Almanya
19.00 Polonya-Slovenya