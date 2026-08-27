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        Haberler Bilgi Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları maç programı

        Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları maç programı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? İşte Filenin Sultanları maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çıktığı 4 maçı da kazandı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Peki Türkiye-Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? İşte Filenin Sultanları maç takvimi...

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        TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        A Milliler, A Grubu'ndaki 4. maçında karşılaştığı Almanya'yı 3-1 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

        Filenin Sultanları'nın ve A Grubu'ndaki kalan maçların programı şu şekilde:

        24 Ağustos 2026

        16.00 Polonya-Letonya

        19.00 Türkiye-Macaristan

        25 Ağustos 2026

        16.00 Macaristan-Almanya

        19.00 Polonya-Slovenya

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        26 Ağustos 2026

        16.00 Letonya-Slovenya

        19.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

        27 Ağustos 2026

        16.00 Polonya-Almanya

        19.00 Letonya-Macaristan

        28 Ağustos 2026

        16.00 Slovenya-Macaristan

        19.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)

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        #Türkiye-Almanya voleybol maçı
        #Filenin Sultanları
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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