Türkiye Belçika voleybol maçı canlı izle: Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanacak kritik mücadele sebebiyle Türkiye Belçika voleybol maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye-Belçika karşılaşması VNL finalleri yolunda büyük önem taşıyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Belçika maçı izle ekranı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek. İlk haftada başarılı sonuçlara imza atan milliler, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet almak istiyor. Voleybolseverler ise Filenin Sultanları Türkiye Belçika maçının canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte Türkiye Belçika voleybol maçı TRT Spor canlı izle sayfası...
TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Belçika maçı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.30 oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Belçika voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak
FİLENİN SULTANLARI VNL 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Ankara'da oynanacak ikinci hafta maç programı şu şekilde:
17 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Belçika
18 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Fransa
20 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Almanya
21 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Çin
VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?
2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek. Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Filenin Sultanları da bu hedef doğrultusunda ikinci hafta maçlarına büyük önem veriyor.