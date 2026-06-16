TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselirken, A Milli Takım'ın kritik Paraguay sınavı futbolseverlerin gündemine oturdu. "Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları peş peşe gelirken, millilerin kaderini belirleyecek bu karşılaşmanın detayları netleşti. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan giderek yükselirken, A Milli Takım’ın kritik Paraguay sınavı futbolseverlerin gündemine oturdu. “Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları peş peşe gelirken, millilerin kaderini belirleyecek bu karşılaşmanın detayları netleşti. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci ve kader niteliği taşıyan maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak bu kritik mücadele, Türkiye saatiyle sabah 06.00’da başlayacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Takımımızın Paraguay ile oynayacağı zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve yüksek görüntü kalitesiyle izleyicilerle buluşacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu fikstürü netleşirken, ikinci maçın ardından son grup karşılaşmasının takvimi de belli oldu. Buna göre Türkiye, 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00’te Los Angeles Stadyumu’nda ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.