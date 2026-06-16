2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan giderek yükselirken, A Milli Takım’ın kritik Paraguay sınavı futbolseverlerin gündemine oturdu. “Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları peş peşe gelirken, millilerin kaderini belirleyecek bu karşılaşmanın detayları netleşti. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.