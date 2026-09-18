A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Milli takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sahaya üç puan için çıkacak. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, milli takım aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar A Ligi milli takım maçı hangi kanalda? İşte milli takım aday kadrosu...