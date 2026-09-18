Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar A Ligi milli takım maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Milliler, grup aşamasındaki ilk sınavını kendi sahasında Fransa karşısında verecek. Futbolseverler zorlu karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar A Ligi milli takım maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - Fransa maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Milli takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sahaya üç puan için çıkacak. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, milli takım aday kadrosu açıklandı. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar A Ligi milli takım maçı hangi kanalda? İşte milli takım aday kadrosu...
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye - Fransa maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR A LİGİ MAÇ PROGRAMI
Türkiye, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek. Millilerin Eylül ve Ekim aylarında oynayacağı ilk dört karşılaşmanın programı belli oldu.
25 Eylül Cuma, 21.45: Türkiye - Fransa — Kocaeli Stadyumu
28 Eylül Pazartesi, 21.45: Türkiye - İtalya — Bursa Atatürk Spor Kompleksi
2 Ekim Cuma, 21.45: Belçika - Türkiye — Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege
5 Ekim Pazartesi, 21.45: İtalya - Türkiye — Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
BİLET SATIŞA ÇIKTI MI?
A Millî Takımımızın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başlamıştır.
Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacaktır. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilirler. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecektir.