11 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
İzleyiciler, gün içinde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığını öğrenmek için yayın akışlarını yakından takip ediyor. Bu akşam NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezon finaliyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi olan Meksika - Güney Afrika karşılaşması yayınlanacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları...
Gün boyunca ekranlarda hangi yapımların yer aldığını merak eden izleyiciler, kanal yayın akışlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle akşam kuşağında yayınlanan dizi, film, yarışma ve spor programları büyük ilgi görüyor. Bu akşam NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezon finaliyle ekrana gelirken, TRT 1’de 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması olan Meksika - Güney Afrika mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor...
KANALLARIN 11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 - Laz Vampir Tirakula
00:15 – Gece Hattı
01:15 – Düğün Dernek 2: Sünnet
03:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 – Yabancı Damat
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Güller ve Günahlar
23:15 – Beyaz'la Joker
01:30 – Gelinim Mutfakta
03:45 – Taş Kağıt Makas
ATV
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Var Mısın Yok Musun?
23:40 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:40 – A.B.İ.
03:20 – Gözleri Karadeniz
05:30 - Bir Gece Masalı
STAR TV
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 - Aramızda Kalsın
02:30 – İstanbullu Gelin
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Lingo Türkiye
06:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:55 – Balkan Ninnisi
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:50 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Kupa Saati
22:00 - Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00:15 - İz Peşinde | Yabancı Sinema
02:05 – Seksenler
02:50 – Benim Adım Melek
NOW
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Her Yerde Sen
13:30 – Bay Yanlış
16:15 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Sezon Finali)
00:15 – Adım Farah
02:30 – İnadına Aşk
04:15 – Yasak Elma
06:00 – Karagül
TV8
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 – Gel Konuşalım
04:30 – Oynat Bakalım
05:30 – Tuzak