Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri: ABD'den İran'a helikopter misillemesi; Trump'tan yeni tehdit, Altında tahminler yeniden şekilleniyor

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ABD'DEN İRAN'A HELİKOPTER MİSİLLEMESİDünya bugün yeniden ABD ve İran arasında yükselen tansiyona odaklandı. Gece saatlerinde ABD Başkanı Trump, ABD'ye ait bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürülmesine karşılık olarak İra... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ABD'DEN İRAN'A HELİKOPTER MİSİLLEMESİDünya bugün yeniden ABD ve İran arasında yükselen tansiyona odaklandı. Gece saatlerinde ABD Başkanı Trump, ABD'ye ait bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu. ABD'nin saldırılarına karşılık olarak İran da Körfez'deki bazı ABD üslerini hedef aldı. CENTCOM, 4 saatin sonunda İran'a yönelik başlatılan saldırıların tamamlandığını açıkladı.TRUMP'TAN İRAN'A 'SALDIRI' TEHDİDİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKLERBu açıklamayla birlikte ateşkesin yeniden devreye girip girmediği merak ediliyordu. Ancak Trump'tan çok sert bir açıklama geldi. "İran harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun bir süre bekledi, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi. Ayrıca İran'daki enerji santrallerine ve köprükere saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. ALTINDA TAHMİNLER YENİDEN ŞEKİLLENİYORTüm bu olanlar, yükselen petrol fiyatlarını, enflasyon endişelerini ve ABD'de faiz indirimlerinin ötelenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak da Ocak ayında ons fiyatı 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, son aylarda yüzde 20'ye yaklaşan değer kaybı yaşadı. Gram altın 6 bin 236 liraya geriledi. Citi Bank 3 aylık altın fiyat tahminini 4.300 dolardan 4.000 dolara indirdi. Buna karşın banka, 6-12 aylık döneme ilişkin 4.500 dolarlık hedefini ise korudu.ABD - ÇİN GERİLİMİNDE YENİ PERDEÖte yandan ABD ile Çin geriliminde de yeni bir sayfa açıldı. Washington, aralarında otomotiv üreticisi BYD ve Alibaba'nın da bulunduğu onlarca Çin merkezli firmayı "Çin ordusuyla bağlantılı" ilan ederek ulusal güvenlik risk listesine ekledi. Firmalardan çok sert tepki geldi. Bu süreci takip etmeyi sürdüreceğiz. "SALON KAPMA SAVAŞININ TARAFI OLMAYIZ"Yurda dönelim... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. "CHP'de salon savaşının tarafı değiliz" diyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Milletimizin bizden beklentisi bu yönde. Kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı. ERDOĞAN'DAN KIBRIS UYARISI: CEVABIMIZ ÇOK NET VE SERT OLURKonuşmasında, "Akdeniz'de özellikle Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur." dedi.MUSTAFA BOZBEY'E 402 YILA KADAR HAPİS TALEBİYolsuzluk soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bozbey için 402 yıla, Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi.IRMAK ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMAAğrı'da, anasınıfı öğretmeni 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan'ın cansız bedeninin evinde bulunmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ağrı Valiliği açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da müfettiş görevlendirildiği duyururken, Milli Eğitim Bakanı Tekin de "İhmali olan varsa gerekli işlem yapılacaktır" dedi.12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİLÖte yandan Bakan Tekin, cumartesi günü yapılacak LGS'ye hazırlık yapılabilmesi için 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Daha Az Göster