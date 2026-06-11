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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler, maçlar yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        11 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        İzleyiciler, gün içinde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığını öğrenmek için yayın akışlarını yakından takip ediyor. Bu akşam NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezon finaliyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi olan Meksika - Güney Afrika karşılaşması yayınlanacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gün boyunca ekranlarda hangi yapımların yer aldığını merak eden izleyiciler, kanal yayın akışlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle akşam kuşağında yayınlanan dizi, film, yarışma ve spor programları büyük ilgi görüyor. Bu akşam NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezon finaliyle ekrana gelirken, TRT 1’de 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması olan Meksika - Güney Afrika mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor...

        2

        KANALLARIN 11 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Cansu Canan İle İlk Sayfa

        10:00 – Bahar

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet

        22:30 - Laz Vampir Tirakula

        00:15 – Gece Hattı

        01:15 – Düğün Dernek 2: Sünnet

        03:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 – Yabancı Damat

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Güller ve Günahlar

        23:15 – Beyaz'la Joker

        01:30 – Gelinim Mutfakta

        03:45 – Taş Kağıt Makas

        4

        ATV

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Var Mısın Yok Musun?

        23:40 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        00:40 – A.B.İ.

        03:20 – Gözleri Karadeniz

        05:30 - Bir Gece Masalı

        5

        STAR TV

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Aramızda Kalsın

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:00 - Aramızda Kalsın

        02:30 – İstanbullu Gelin

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        6

        TRT 1

        05:43 – İstiklal Marşı

        05:45 - Lingo Türkiye

        06:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:55 – Balkan Ninnisi

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:50 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        20:00 – Kupa Saati

        22:00 - Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00:15 - İz Peşinde | Yabancı Sinema

        02:05 – Seksenler

        02:50 – Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Her Yerde Sen

        13:30 – Bay Yanlış

        16:15 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Sezon Finali)

        00:15 – Adım Farah

        02:30 – İnadına Aşk

        04:15 – Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        8

        TV8

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

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