TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL SALI || Bugün televizyonda ne, hangi dizi veya program var? İşte Show TV - TRT1 - ATV - Kanal D - Star TV - Now TV - TV8 yayın akışı

22 Eylül Salı günü televizyon izleyicilerini hangi yapımların beklediği, kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla netleşti. Günlük ve haftalık olarak hazırlanan listelerde dizilerin, sinema filmlerinin, yarışmaların ve ana haber bültenlerinin ekrana geleceği saatler yer alıyor. Sevdiği programı kaçırmak istemeyenler ve akşam izleyeceği yapımı seçmeye çalışanlar, kanalların bugünkü yayın planlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 22 Eylül Salı yayın akışı...