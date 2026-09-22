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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL SALI || Bugün televizyonda ne, hangi dizi veya program var? İşte Show TV - TRT1 - ATV - Kanal D - Star TV - Now TV - TV8 yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL SALI || Bugün televizyonda ne, hangi dizi veya program var? İşte Show TV - TRT1 - ATV - Kanal D - Star TV - Now TV - TV8 yayın akışı

        Bugün televizyonda ne, hangi dizi veya program var? Haftanın ikinci günü yani 22 Eylül Salı bugün televizyon karşısına geçecek izleyiciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Günlük ve haftalık olarak paylaşılan yayın listelerinde, gündüz kuşağı yapımlarından akşam dizilerine, sinema filmlerinden yarışmalara ve ana haber bültenlerine kadar pek çok içerik bulunuyor. Favori programının başlangıç saatini öğrenmek veya farklı bir yapım izlemek isteyenler için günün televizyon rehberi belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayımlanacak? İşte 21 Eylül Pazartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yer alacak yapımların yayın saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:47 Güncelleme:
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        1

        22 Eylül Salı günü televizyon izleyicilerini hangi yapımların beklediği, kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla netleşti. Günlük ve haftalık olarak hazırlanan listelerde dizilerin, sinema filmlerinin, yarışmaların ve ana haber bültenlerinin ekrana geleceği saatler yer alıyor. Sevdiği programı kaçırmak istemeyenler ve akşam izleyeceği yapımı seçmeye çalışanlar, kanalların bugünkü yayın planlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 22 Eylül Salı yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 Muhtemel Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş

        23.00 Kızılcık Şerbeti

        02.00 Muhtemel Aşk

        3

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        13:55 Evlilik Güzeldir

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali

        21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01.40 Seksenler

        03.10 Gönül Dağı

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ

        00.20 Aşk ve Taht

        03.00 Mercan Köşk

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.30 Haysiyet

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet

        23.15 Haysiyet

        02.00 Gelinim Mutfakta

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve

        00.15 Sevdiğim Sensin

        03.00 Fazilet Hanım ve Kızları

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Kirli Sepeti

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı

        22.00 Anne Yarısı

        00.15 Anne Yarısı

        02.30 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        02.30 Doktor Aksoy

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