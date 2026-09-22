TV YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL SALI || Bugün televizyonda ne, hangi dizi veya program var? İşte Show TV - TRT1 - ATV - Kanal D - Star TV - Now TV - TV8 yayın akışı
Bugün televizyonda ne, hangi dizi veya program var? Haftanın ikinci günü yani 22 Eylül Salı bugün televizyon karşısına geçecek izleyiciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Günlük ve haftalık olarak paylaşılan yayın listelerinde, gündüz kuşağı yapımlarından akşam dizilerine, sinema filmlerinden yarışmalara ve ana haber bültenlerine kadar pek çok içerik bulunuyor. Favori programının başlangıç saatini öğrenmek veya farklı bir yapım izlemek isteyenler için günün televizyon rehberi belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler yayımlanacak? İşte 21 Eylül Pazartesi günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yer alacak yapımların yayın saatleri...
22 Eylül Salı günü televizyon izleyicilerini hangi yapımların beklediği, kanalların paylaştığı yayın akışlarıyla netleşti. Günlük ve haftalık olarak hazırlanan listelerde dizilerin, sinema filmlerinin, yarışmaların ve ana haber bültenlerinin ekrana geleceği saatler yer alıyor. Sevdiği programı kaçırmak istemeyenler ve akşam izleyeceği yapımı seçmeye çalışanlar, kanalların bugünkü yayın planlarını inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 22 Eylül Salı yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 Muhtemel Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.00 Kızılcık Şerbeti
02.00 Muhtemel Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13:55 Evlilik Güzeldir
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali
21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
01.40 Seksenler
03.10 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
00.20 Aşk ve Taht
03.00 Mercan Köşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.30 Haysiyet
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
23.15 Haysiyet
02.00 Gelinim Mutfakta
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
00.15 Sevdiğim Sensin
03.00 Fazilet Hanım ve Kızları
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
22.00 Anne Yarısı
00.15 Anne Yarısı
02.30 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02.30 Doktor Aksoy