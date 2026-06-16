Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için 2026 TYT heyecanı başladı. YKS kapsamında düzenlenen ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne kısa süre kala, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri araştırılmaya başlandı. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar, TYT oturumunun kaç dakika süreceğini ve sınavın ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, 2026 TYT kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte TYT sınav süresiyle ilgili ayrıntılar...