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        Haberler Bilgi Gündem TYT OTURUM SÜRESİ 2026: TYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? ÖSYM açıkladı!

        TYT OTURUM SÜRESİ 2026: TYT kaç dakika sürecek? ÖSYM açıkladı!

        2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adayların bekleyişi sürüyor. Sınav yerleri ve takvimin netleşmesinin ardından, TYT oturumunun süresi de sınava girecek öğrencilerin gündeminde yer aldı. Adaylar, sınav planlamalarını yapabilmek için "TYT kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak ve ne zaman bitecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 TYT sınav süresi ve oturum detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için 2026 TYT heyecanı başladı. YKS kapsamında düzenlenen ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne kısa süre kala, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri araştırılmaya başlandı. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar, TYT oturumunun kaç dakika süreceğini ve sınavın ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, 2026 TYT kaç dakika sürecek, sınav saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte TYT sınav süresiyle ilgili ayrıntılar...

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        TYT 2026 NE ZAMAN?

        Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te yapılacak.

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        TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        TYT (Temel Yeterlilik Testi) toplam 165 dakika yani 2 saat 45 dakika sürecek. Bununla birlikte TYT'nin son 15 dakikasında sınav salonundan çıkış yapılmayacak.

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        TYT KAÇ SORU OLACAK?

        ÖSYM tarafından ilan edilen bilgilere göre TYT Temel Yeterlilik Testinde toplam 120 soru olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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