UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri kura çekimiyle belli olacak. Fenerbahçe, Lyon karşısında aldığı sonuçla play-off turunu geçerek lig aşamasına adını yazdırdı. Galatasaray ise herhangi bir eleme oynamadan doğrudan lig aşamasında mücadele edecek. İki temsilcimizin de kura çekiminde 3. torbada yer alması bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi hakkında merak edilenler...