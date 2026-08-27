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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada?

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan başladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmayı başardı. Galatasaray ise doğrudan lig aşamasından başlayacağı organizasyonda kura çekiminde yer alacak. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda mücadele edecek iki Türk temsilcisinin hangi rakiplerle eşleşeceği merak konusu oldu. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi, saati, yayın kanalı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri kura çekimiyle belli olacak. Fenerbahçe, Lyon karşısında aldığı sonuçla play-off turunu geçerek lig aşamasına adını yazdırdı. Galatasaray ise herhangi bir eleme oynamadan doğrudan lig aşamasında mücadele edecek. İki temsilcimizin de kura çekiminde 3. torbada yer alması bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi hakkında merak edilenler...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi kura çekiminin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.com üzerinden de kura çekiminin ücretsiz olarak canlı takip edilebilmesi bekleniyor.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 2026-2027 sezonu lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

        Fenerbahçe'nin 3. torbadaki takımlar arasından yer alması, lig aşamasındaki rakiplerinin kura sonucunda belirlenmesi anlamına geliyor.

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

        Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak. Sarı-kırmızılı takım da kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

        Böylece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri 27 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. TORBA

        PSG

        Bayern Münih

        Real Madrid

        Liverpool

        Inter

        Manchester City

        Arsenal

        Barcelona

        Atletico Madrid

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TORBA

        Aston Villa

        Manchester United

        Borussia Dortmund

        Roma

        Sporting

        Porto

        Club Brugge

        PSV

        Real Betis

        7

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. TORBA

        Feyenoord

        Lille

        Napoli

        RB Leipzig

        Villarreal

        Shakhtar Donetsk

        Galatasaray

        Fenerbahçe

        Bodo Glimt

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. TORBA

        Dinamo Zagreb/Viking

        Slavia Prag

        Slovan Bratislava/Celje

        Stuttgart

        Levski Sofya/AEK

        LASK Linz

        Como

        Lens

        Sabah

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        #UEFA
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