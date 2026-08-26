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        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA ülke puanında Türkiye'nin sıralamadaki yeri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde gözler Türkiye'nin ülke puanına çevrildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile, Trabzonspor'un ise Ferencvaros ile oynayacağı rövanş karşılaşmaları da ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlar Türkiye'nin sıralamadaki konumunu doğrudan etkileyecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışında avantaj sağlaması açısından önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte, 26 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin güncel durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki 9. sıradaki konumu korunurken, temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Peki, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin puanı kaç? İşte, UEFA ülke puanındaki son durum...

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        UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin güncel puanı 48.275 oldu.

        26 AĞUSTOS 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1. İngiltere: 101.907 puan

        2. İtalya: 87.732 puan

        3. İspanya: 82.493 puan

        4. Almanya: 80.259 puan

        3

        5. Fransa: 68.010 puan

        6. Portekiz: 64.250 puan

        7. Belçika: 58.650 puan

        8. Hollanda: 52.062 puan

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        9. TÜRKİYE: 48.275 puan

        10. Polonya: 44.825 puan

        11. Çekya: 44.325 puan

        12. Yunanistan: 42.012 puan

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ ÜLKE PUANI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

        Türkiye'nin UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının elde ettiği sonuçlardan etkileniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye adına puan mücadelesi veriyor. Sezon başında Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerin mümkün olduğunca fazla maç kazanması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında üst sıralara çıkabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

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        #UEFA ülke puanı
        #türkiye
        #ülke puanı
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