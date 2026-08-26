ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ ÜLKE PUANI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının elde ettiği sonuçlardan etkileniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor Türkiye adına puan mücadelesi veriyor. Sezon başında Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerin mümkün olduğunca fazla maç kazanması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında üst sıralara çıkabilmesi açısından kritik önem taşıyor.