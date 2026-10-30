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        Haberler Bilgi Virtus Bologna-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı: Virtus Bologna-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de kritik mücadele!

        Virtus Bologna-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı: Virtus Bologna-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de kritik mücadele!

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Virtus Bologna'ya konuk oluyor. Son karşılaşmasında istediği sonucu alamayan siyah-beyazlılar, İtalya deplasmanında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, averajla 13. sırada bulunuyor. Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta yer alıyor. Peki Virtus Bologna-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte EuroLeague Virtus Bologna-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri ve merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) zorlu bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen siyah-beyazlı ekip, İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek Geride kalan haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen iki takımın karşılaşması, puan tablosundaki yerleri açısından da önem taşıyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş taraftarları maçın başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Virtus Bologna-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri…

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        VIRTUS BOLOGNA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Virtus Bologna-Beşiktaş maçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü (bu akşam) saat 22.30'da başlayacak.

        Karşılaşmaya İtalya'nın Bologna kentindeki PalaDozza Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

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        VIRTUS BOLOGNA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Virtus Bologna-Beşiktaş maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU

        Beşiktaş, EuroLeague'de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, averajla 13. sırada bulunuyor.

        Son maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrıldı. İtalya deplasmanında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ligde üst sıralara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

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        VIRTUS BOLOGNA'NIN EUROLEAGUE PERFORMANSI NASIL?

        Virtus Bologna, EuroLeague'de oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. İtalyan temsilcisi, 9. hafta öncesinde puan tablosunun 12. basamağında yer alıyor.

        Son karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'a kendi sahasında 91-74 mağlup olan Bologna ekibi, Beşiktaş karşısında yeniden kazanmayı hedefliyor.

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        BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE 33. MAÇINA ÇIKACAK

        Beşiktaş, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği EuroLeague'de Virtus Bologna karşısında 33. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, organizasyonda bugüne kadar oynadığı 32 karşılaşmada 10 galibiyet ve 22 mağlubiyet aldı.

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        #virtus bologna
        #EuroLeague
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