Virtus Bologna-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı: Virtus Bologna-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de kritik mücadele!

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 28 Ekim 2026

Güncel haber bültenimizde dana sucuktan domuz eti çıktığına dair ortaya çıkan bulgular, Maltepe'de hak sahiplerine teslim edilen konutlar ve Haluk Levent'in borcuyla ilgili son gelişmeler detaylıca inceleniyor. İzleyiciler, gıda güvenliği ve sosyal gündemdeki bu kritik başlıkların perde arkasını öğr... Daha Fazla Göster Güncel haber bültenimizde dana sucuktan domuz eti çıktığına dair ortaya çıkan bulgular, Maltepe'de hak sahiplerine teslim edilen konutlar ve Haluk Levent'in borcuyla ilgili son gelişmeler detaylıca inceleniyor. İzleyiciler, gıda güvenliği ve sosyal gündemdeki bu kritik başlıkların perde arkasını öğrenme fırsatı buluyor.Programın devamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim çağrıları ve ABD Başkanı Trump'ın Venezuela üzerine yaptığı açıklamalar değerlendiriliyor. Siyasi kulislerdeki hareketliliği ve küresel diplomasideki yansımaları uzman görüşleriyle takip edebilirsiniz. Daha Az Göster