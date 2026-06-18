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        Haberler Bilgi Magazin YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU! Survivor kim kazandı? 17 Haziran Çarşamba Survivor yarı finale kim çıktı ve Survivor kim elendi?

        Survivor kim kazandı? 17 Haziran Çarşamba Survivor yarı finale kim yükseldi, kim elendi?

        Survivor 2026'da büyük finale sayılı günler kala heyecan katlanarak artıyor. Çeyrek final etabında yarışmacılar yarı finale yükselmek için kritik mücadelelere çıkıyor. Survivor'da ilk finalist olmayı başaran isim Nobre olmuştu. İkinci finalist koltuğuna ise başarılı performansıyla Sercan oturdu. Yarı final öncesinde Nagehan ve Ramazan da finalistler arasına adını yazdırdı. İzleyiciler şimdi yarı finale yükselen isimleri ve final koltuğundaki son durumu merak ediyor. Peki, Survivor kim kazandı? 17 Haziran Çarşamba Survivor yarı finale kim yükseldi, finalistler kimler oldu? İşte 17 Haziran Çarşamba Survivor yeni bölümünde yaşananlar son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 01:52 Güncelleme:
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        Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final etabında yarışmacılar, büyük final öncesindeki en kritik mücadelelerini veriyor. Finale adını yazdıran isimler netleşirken, izleyiciler de yarı final biletini alan yarışmacıları yakından takip ediyor. Survivor'da şampiyonluk yolunda heyecan her geçen gün daha da artıyor. Peki Survivor kim kazandı? 17 Haziran Survivor yarı finale kim yükseldi? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVIVOR'DA FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

        Survivor 2026'da finale kalan isimler büyük ölçüde netleşti. Yarışmada ilk finalist olmayı Nobre başardı. Ardından Sercan da performansıyla ikinci finalist olarak adını finale yazdırdı.

        Yarı final öncesinde Nagehan ve Ramazan'ın da finalistler arasına katılmasıyla final koltukları tamamlandı. Böylece Survivor 2026'nın finalistleri Nobre, Sercan, Nagehan ve Ramazan oldu.

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        SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİM YÜKSELDİ?

        Survivor'da çeyrek final final heyecanı yaşandı. İstanbul'da oynanan çeyrek final mücadeleleri nefesleri kesti. Nobre ve Sercan mücadelesi geceye damga vurdu. Günün sonunda rakibine 8-2'lik skorla üstünlük kuran Nobre adını yarı finale yazdıran ilk yarışmacı oldu.

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        SURVIVOR KİM KAZANDI?

        İkinci mücadelede ise Ramazan ve Nagihan karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi kazanan taraf ise Ramazan oldu. Ramazan bu sonuçla ikinci yarı finalist oldu.

        Survivor düello finalinin adı ise Sercan - Nagihan oldu. Nagihan rakibini 10-4 skorla yenerek adını yarı finale yazdıran son yarışmacı oldu. Bu sonuçla Sercan Survivor'a veda eden son isim oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de elenen son yarışmacı Sercan oldu.

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