SURVIVOR KİM KAZANDI?

İkinci mücadelede ise Ramazan ve Nagihan karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi kazanan taraf ise Ramazan oldu. Ramazan bu sonuçla ikinci yarı finalist oldu.

Survivor düello finalinin adı ise Sercan - Nagihan oldu. Nagihan rakibini 10-4 skorla yenerek adını yarı finale yazdıran son yarışmacı oldu. Bu sonuçla Sercan Survivor'a veda eden son isim oldu.