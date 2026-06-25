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        Haberler Bilgi Gündem YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR - BİTECEK? 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak?

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR - BİTECEK? 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine saatler kala, milyonlarca öğrenci ve veli uzun yaz tatilinin heyecanını yaşamaya başladı. Okulların kapanması ve karnelerin dağıtılmasının ardından gözler bu kez tatilin süresine çevrilecek. Yaklaşık 80 gün sürecek yaz tatilinin ne zaman sona ereceği ve yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesine sayılı saatler kala, milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin yaklaşmasının heyecanını yaşıyor. Karnelerin alınması ve okulların kapanmasıyla birlikte gündemin odağı bu kez tatilin süresine kayıyor. Yaklaşık 80 gün sürecek yaz tatilinin ne zaman biteceği ve yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 yaz tatili hangi tarihte başlayacak ve ne zaman sona erecek? Okulların açılış tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.

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        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili yaklaşık 80 gün sürecek. Öğrenciler için uzun bir dinlenme dönemi sunan tatil, 13 Eylül Pazar günü sona erecek.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Yaklaşık 80 gün süren yaz tatilinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci yeni dönemde yeniden ders başı yaparak okullarına kavuşacak. Böylece uzun tatilin ardından eğitim maratonu kaldığı yerden devam edecek.

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