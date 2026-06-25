YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR - BİTECEK? 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesine sayılı saatler kala, milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin yaklaşmasının heyecanını yaşıyor. Karnelerin alınması ve okulların kapanmasıyla birlikte gündemin odağı bu kez tatilin süresine kayıyor. Yaklaşık 80 gün sürecek yaz tatilinin ne zaman biteceği ve yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 yaz tatili hangi tarihte başlayacak ve ne zaman sona erecek? Okulların açılış tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.