Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor! 28 Ağustos 2026 Kanlı Ay tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek
Kanlı Ay Tutulması tarihi, saati ve burçlara etkileri, gökyüzündeki hareketliliği yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Balık burcunda gerçekleşecek parçalı Ay tutulması; duygusal konular, ilişkiler, geçmişten gelen meseleler ve kişinin kendi iç dünyası açısından dikkat çekici bir döneme işaret ediyor. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte 28 Ağustos Ay tutulmasının Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına etkileri…
28 Ağustos 2026'da gökyüzünde parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Balık burcunda gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, astrolojik açıdan özellikle aşk, ilişkiler, geçmişten gelen konular ve duygusal kararlar açısından dikkat çekici bir döneme işaret ediyor. Koç'tan Balık'a 12 burcun tamamında birbirinden farklı etkiler yaratması beklenen tutulma öncesinde, “28 Ağustos Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?” araştırmaları hız kazandı. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenecek mi? İşte 28 Ağustos Ay tutulmasının burçlara etkileri...
28 AĞUSTOS AY TUTULMASI NE ZAMAN?
28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek Ay tutulması astronomik olarak parçalı Ay tutulması niteliğinde olacak. İstanbul'da tutulmanın parçalı evresinin saat 05.33 civarında başlaması bekleniyor. Ay'ın ufka çok yakın konumda bulunması nedeniyle tutulmanın Türkiye'den tamamının izlenmesi mümkün olmayacak. Tutulmanın dünya genelindeki maksimum evresi ise 07.12-07.13 civarında gerçekleşecek. Ancak bu sırada Ay Türkiye'den görülemeyeceği için maksimum evre Türkiye'den izlenemeyecek.
Tutulmanın önemli aşamaları:
Başlangıç: 05.33
Dünya genelinde maksimum: 07.12-07.13
Parçalı evrenin sona ermesi: 08.51
Tutulmanın genel olarak sona ermesi: 10.01
PARÇALI AY TUTULMASI YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALIYOR
Astrolojide Balık burcundaki 28 Ağustos Ay tutulması; duygusal kapanışlar, geçmişten gelen konular ve tamamlanmamış meselelerin yeniden gündeme gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Tutulmanın etkilerinin yalnızca o günle sınırlı kalmayacağı, sonraki haftalarda da bazı burçlar için önemli karar ve değişimlerin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
28 AĞUSTOS AY TUTULMASI KİMLERİ DAHA ÇOK ETKİLEYECEK?
Tutulmaların etkisi yalnızca Güneş burcuna göre değerlendirilmez. Astrolojik yorumlarda tutulmanın gerçekleştiği dereceye yakın natal gezegenleri veya önemli noktaları bulunan kişilerin bu dönemi daha yoğun yaşayabileceği kabul edilir.
Bu nedenle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarında önemli yerleşimleri bulunan kişiler tutulmanın etkilerini daha belirgin hissedebilir. Bununla birlikte yükselen burç ve Ay burcu da kişisel yorum açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla aynı burçta bulunan iki kişinin tutulmayı tamamen farklı şekillerde deneyimlemesi mümkündür.
28 AĞUSTOS AY TUTULMASININ ANA MESAJI NE?
28 Ağustos Ay tutulmasının astrolojik açıdan öne çıkan temel teması, geçmişle yüzleşmek, tamamlanması gereken süreçleri tamamlamak ve artık kişinin hayatında karşılığı olmayan şeyleri geride bırakmak olarak yorumlanabilir.
Bir kişi için bu bir ilişkinin sona ermesi, başka biri için geçmişte kalan bir aşkın yeniden değerlendirilmesi, bir başkası içinse kariyer, aile veya yaşam düzeninde yeni bir sayfa açılması anlamına gelebilir.
28 AĞUSTOS KANLI AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
28 Ağustos Ay tutulmasının her burç üzerindeki etkisi farklı olacak. Bir burç için aşk hayatında önemli bir karar gündeme gelirken, başka bir burç için kariyer, para, aile veya sosyal çevre ön plana çıkabilir.
Özellikle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarında önemli gezegen veya harita noktaları bulunanların tutulmayı daha belirgin hissetmesi beklenebilir. Ancak kişisel astrolojik yorum açısından yalnızca Güneş burcuna bakmak yeterli değildir; yükselen burç, Ay burcu ve doğum haritasındaki gezegen yerleşimleri de önem taşır.
KOÇ BURCU
Koç burçları için 28 Ağustos Ay tutulmasının etkileri dış dünyadan çok iç dünyada hissedilebilir. Bilinçaltında uzun süredir taşınan bir konu, geçmişte kaldığı düşünülen bir kırgınlık veya tamamlanmamış bir hikâye yeniden gündeme gelebilir.
Özellikle aşk hayatında geçmişten gelen bir kişi, eski bir ilişki ya da yarım kalmış bir konuşma Koçların dikkatini çekebilir. Bu süreç, eski bir ilişkinin yeniden başlamasından çok, geçmişte yaşananların nedenlerini anlamaya yönelik bir yüzleşme de getirebilir.
Kariyer tarafında ise acele karar vermek yerine biraz geri çekilmek ve perde arkasında yaşanan gelişmeleri gözlemlemek daha önemli hale gelebilir.
BOĞA BURCU
Boğalar için tutulmanın odağında sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları bulunuyor. Hayatınızda kimin gerçekten kalıcı olduğunu, hangi ilişkilerin ise artık sizi taşımadığını daha net görebileceğiniz bir dönem başlayabilir.
Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşla yeniden iletişim kurulması mümkün olduğu gibi bazı arkadaşlıkların doğal biçimde sona ermesi de gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise sosyal çevre aracılığıyla başlayan bir yakınlaşma dikkat çekebilir.
Bu dönemde Boğaların kendisine soracağı temel soru, “Hayatımda gerçekten kimleri ve neyi istiyorum?” olabilir. Geleceğe yönelik hedeflerde yapılacak değişiklikler de tutulmanın önemli başlıkları arasında yer alabilir.
İKİZLER BURCU
İkizler burçlarında tutulmanın etkisi daha çok kariyer ve toplum önündeki konum üzerinden hissedilebilir. İş hayatında uzun süredir devam eden bir belirsizliğin sonuçlanması, yeni bir sorumluluk alınması veya kariyer yönünün değiştirilmesi gündeme gelebilir.
Görev değişikliği, iş ortamındaki gelişmeler ya da yeni bir iş arayışı konusunda önemli bir karar alınabilir. Özel hayatta ise kariyer ile ilişki arasındaki denge sorgulanabilir.
İkizler için bu dönemde “Hayatımda kurduğum düzen gerçekten istediğim hayat mı?” sorusu öne çıkabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeçlerin gündeminde eğitim, seyahat, uzaklar, hukuki meseleler ve hayata bakış açısı bulunuyor. Uzun süredir beklenen bir yolculuk, eğitim kararı veya başka bir şehir ya da ülkeyle bağlantılı gelişme sonuçlanabilir.
Aşk hayatında uzak mesafe ilişkileri dikkat çekebilir. Farklı şehirlerde yaşayan iki kişi arasında yeniden iletişim kurulması veya geçmişten gelen bir kişinin haber göndermesi de mümkün olabilir.
Tutulma Yengeçlere yalnızca dış dünyadaki gelişmeleri değil, kendi inançlarını ve gelecek beklentilerini de sorgulatabilir.
ASLAN BURCU
Aslan burçları açısından ortak para, borçlar, yatırımlar ve duygusal bağlar öne çıkıyor. Bir borcun kapanması, ortak bir maddi konunun sonuçlanması veya finansal anlamda yeni bir düzen kurulması gündeme gelebilir.
Aşk hayatında ise yüzeysel ilişkilerden çok güven ve duygusal yakınlık önem kazanacak. Bir ilişkide uzun süredir konuşulmayan bir mesele varsa tutulma bu konunun daha görünür hale gelmesine neden olabilir.
Aslanlar bu dönemde kontrol edemedikleri konularda ısrar etmek yerine bazı yükleri geride bırakma ihtiyacı hissedebilir.
BAŞAK BURCU
28 Ağustos Ay tutulmasının en dikkat çekici şekilde çalışabileceği burçlardan biri Başak. Çünkü tutulma, Başakların karşıt burcu olan Balık'ta gerçekleşiyor ve ilişkiler alanını güçlü biçimde gündeme taşıyor.
Devam eden ilişkilerde önemli bir karar alınabilir. Bazı Başaklar ilişkisini daha ciddi bir noktaya taşımak isterken, bazıları artık kendisini mutlu etmeyen bir bağın sona ermesi gerektiğini fark edebilir.
Geçmişten gelen bir kişinin yeniden iletişim kurması da mümkün. Ancak burada asıl mesele kişinin geri dönmesi değil, geçmişte yaşanan sorunların gerçekten değişip değişmediğini görmek olacak.
TERAZİ BURCU
Teraziler için tutulmanın gündeminde iş hayatı, günlük yaşam ve sorumluluklar bulunuyor. Çalışma düzeninde değişiklik, yeni bir görev veya uzun süredir yorucu hale gelen bir sistemden çıkma isteği güçlenebilir.
Aşk hayatında ise ilişkinin günlük yaşam üzerindeki etkisi daha fazla sorgulanabilir. Birlikte yaşama, sorumluluk paylaşımı veya ilişkinin geleceği konusunda önemli konuşmalar yapılabilir.
Teraziler için tutulmanın mesajı, hayatın yalnızca bir alanında değil, bütününde daha sağlıklı bir denge kurmak olabilir.
AKREP BURCU
Akrep burçlarında aşk, romantizm, flört ve duygusal heyecanlar öne çıkıyor. Uzun süredir aklınızda olan biriyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir veya geçmişte yarım kalmış bir ilişki yeniden gündeme gelebilir.
Bekar Akrepler için yeni bir aşk ihtimali bulunurken, ilişkisi olanlar mevcut bağlarının gerçek duygusal boyutuyla yüzleşebilir.
Tutulma döneminde kalbin ne istediği daha görünür hale gelebilir. Ancak hızlı karar vermekten çok, ortaya çıkan duyguların gerçekten kalıcı olup olmadığını anlamaya çalışmak önemli olacak.
YAY BURCU
Yay burçlarında ev, aile, taşınma ve özel hayat başlıkları öne çıkıyor. Ev değişikliği, taşınma planı, aile içinde alınacak önemli bir karar veya geçmişten kalan bir aile meselesinin kapanması gündeme gelebilir.
Aşk hayatında ise ilişki ile aile arasındaki denge önem kazanacak. Bir ilişkinin aile tarafından nasıl karşılandığı veya ilişkinin gelecekte nereye taşınacağı konusunda konuşmalar yapılabilir.
Geçmişte kalan bir mesele kapanırken Yaylar kendileri için daha huzurlu bir düzen kurmak isteyebilir.
OĞLAK BURCU
Oğlakların tutulma dönemindeki en önemli gündemlerinden biri iletişim olacak. Kardeşler, yakın çevre, eğitim, kısa yolculuklar ve uzun süredir söylenmek istenen sözler öne çıkabilir.
Bir telefon görüşmesi, mesaj veya yüz yüze konuşma önemli bir sürecin başlamasına neden olabilir. Özellikle aşk hayatında geçmişten gelen bir mesaj dikkat çekebilir.
Yarım kalmış bir konuşmanın tamamlanması veya daha önce söylenemeyenlerin açıkça ifade edilmesi mümkün. Bu nedenle Oğlakların bu dönemde iletişimde net ve dürüst olması önem taşıyor.
KOVA BURCU
Kova burçları için tutulmanın ana gündemlerinden biri para ve maddi güvence olacak. Gelirler, maaş, harcamalar, birikimler ve geleceğe yönelik finansal hedefler yeniden değerlendirilebilir.
Kovalar parasını nereye harcadığını ve gelecekte ne için birikim yapmak istediğini daha fazla düşünmeye başlayabilir. Yeni bir maddi düzen oluşturmak için önemli kararlar alınabilir.
Aşk hayatında ise değer görme konusu öne çıkacak. İlişkide sürekli veren taraf olduğunuzu düşünüyorsanız, bu tutulma dengesizliği fark etmenizi sağlayabilir.
BALIK BURCU
28 Ağustos Ay tutulmasının en güçlü hissedileceği burçlardan biri Balık olacak. Tutulmanın Balık burcunda gerçekleşmesi, Balıkların kendi hayatlarına ve kimliklerine daha yakından bakmasına neden olabilir.
Artık size hizmet etmeyen bir alışkanlık, ilişki veya düşünce biçimini geride bırakma ihtiyacı doğabilir. “Ben ne istiyorum?” sorusu daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde gündeme gelebilir.
Aşk hayatında da önemli gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan Balıklar geleceğe ilişkin kararlar alabilirken, bekâr Balıklar geçmişten gelen bir kişiyle yeniden iletişim kurabilir. Ancak tutulmanın asıl etkisi yalnızca bir ilişkinin başlayıp başlamaması değil, Balıkların kendileriyle kurdukları ilişki üzerinde görülebilir.
*Not: Burç yorumları astrolojik değerlendirmelerdir ve bilimsel bir öngörü niteliği taşımaz. Kişisel doğum haritası üzerinden yapılacak yorumlar, yalnızca Güneş burcuna göre yapılan genel değerlendirmelerden daha ayrıntılı ve kişiye özel sonuçlar verebilir.