Yeni bir dönemin kapısı aralanıyor! 28 Ağustos 2026 Kanlı Ay tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek

PARÇALI AY TUTULMASI YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALIYOR

Astrolojide Balık burcundaki 28 Ağustos Ay tutulması; duygusal kapanışlar, geçmişten gelen konular ve tamamlanmamış meselelerin yeniden gündeme gelmesiyle ilişkilendiriliyor. Tutulmanın etkilerinin yalnızca o günle sınırlı kalmayacağı, sonraki haftalarda da bazı burçlar için önemli karar ve değişimlerin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

28 AĞUSTOS AY TUTULMASI KİMLERİ DAHA ÇOK ETKİLEYECEK?

Tutulmaların etkisi yalnızca Güneş burcuna göre değerlendirilmez. Astrolojik yorumlarda tutulmanın gerçekleştiği dereceye yakın natal gezegenleri veya önemli noktaları bulunan kişilerin bu dönemi daha yoğun yaşayabileceği kabul edilir.

Bu nedenle Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarında önemli yerleşimleri bulunan kişiler tutulmanın etkilerini daha belirgin hissedebilir. Bununla birlikte yükselen burç ve Ay burcu da kişisel yorum açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla aynı burçta bulunan iki kişinin tutulmayı tamamen farklı şekillerde deneyimlemesi mümkündür.