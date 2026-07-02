YKS 2026 TERCİH TARİHİ AÇIKLANDI MI? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca üniversite adayı için YKS sınavı geride kaldı. Gelecek planlarını şekillendirmek isteyen adayların gözü şimdi YKS sonuçlarına çevrildi. Hayalini kurdukları mesleğe ve üniversiteye ulaşmak isteyen gençler, tercih sürecinin başlamasını heyecanla bekliyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca üniversite adayı için YKS sınavı geride kaldı. Gelecek planlarını şekillendirmek isteyen adayların gözü şimdi YKS sonuçlarına çevrildi. Hayalini kurdukları mesleğe ve üniversiteye ulaşmak isteyen gençler, tercih sürecinin başlamasını heyecanla bekliyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçlar, aynı gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca ulaşabilecek.
YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile resmiyet kazanacak. Adaylar, kılavuzda yer alan kontenjanlar, puan türleri ve özel koşulları inceleyerek tercihlerini belirleyecek. Tercih işlemlerine ilişkin tüm detaylar ve başvuru tarihleri de yine ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacak.