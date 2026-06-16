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        Haberler Bilgi YKS kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları duyurdu! İşte oturum oturum Üniversite Sınavı YKS sınav süreci

        YKS kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları duyurdu! İşte oturum oturum Üniversite Sınavı YKS sınav süreci

        Üniversite Sınavı YKS ile ilgili ayrıntılar sınav öncesinde ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıntıların belli olmasının ardından gözler sınavla ilgili en çok sorulan sorular arasında yer alan "YKS kaç dakika sürecek?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, YKS kaç dakika olacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        YKS oturumlar halinde gerçekleşen bir sınav olduğu için YKS süresi aslında oturumların süresi oluyor. Dolayısıyla "YKS kaç dakika sürecek?" sorusuyla "YDT kaç dakika sürecek?" "TYT kaç dakika sürecek?" ve "AYT kaç dakika sürecek?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 YKS sınav sürecsi...

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        YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        YKS tüm oturumların toplamına bakılırsa 7 saat 25 dakika uzunluğunda bir sınav.

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        İlk oturum olan Temel Yetenek Testi TYT 2 saat 45 dakika sürecek.

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        İkinci oturum Alan Yetenek Testi AYT 180 dakika yani 3 saat sürecek.

        Yabancı Dil Seviye Tespit Testi YDT ise 2 saat 40 dakika sürecek.

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