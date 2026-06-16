YKS kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları duyurdu! İşte oturum oturum Üniversite Sınavı YKS sınav süreci

YKS oturumlar halinde gerçekleşen bir sınav olduğu için YKS süresi aslında oturumların süresi oluyor. Dolayısıyla "YKS kaç dakika sürecek?" sorusuyla "YDT kaç dakika sürecek?" "TYT kaç dakika sürecek?" ve "AYT kaç dakika sürecek?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 YKS sınav sürecsi...