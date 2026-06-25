YKS gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?
2026 YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte sınavın sorunsuz şekilde tamamlanmasında görev alan binlerce öğretmen ve kamu personelinin gözü ÖSYM'den gelecek ödeme takvimine çevrildi. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu olarak görev yapan personel, 2026 YKS görev ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırıyor. İşte YKS görevli ücretleri ve ödeme sürecine ilişkin son bilgiler...
Üniversite sınavında görev alan eğitimciler ve sınav personeli için ödeme süreci gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. 2026 YKS kapsamında farklı görevlerde bulunan binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılacak görevli ücretlerinin tutarını ve ödeme tarihini merak ediyor. Peki, 2026 YKS görevli ücretleri ne kadar, ödemeler ne zaman hesaplara geçecek? İşte merak edilen ayrıntılar...
MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından YKS görevli ücretlerinin yatırılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav görevlisi ödemelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra hesaplara aktarılması bekleniyor. Resmi duyuru geldiğinde detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.
2026 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılı ÖSYM sınav görevli ücretleri görev türüne ve gelir vergisi dilimine göre farklılık gösteriyor. Buna göre bina sınav sorumluları için brüt ücret 4 bin 163 lira 96 kuruş olarak belirlenirken, net ödeme tutarı vergi dilimine göre 3 bin 507 lira ile 3 bin 8 lira arasında değişiyor.
Bina sınav sorumlusu yardımcısı olarak görev yapanlara 2 bin 775 lira 98 kuruş brüt ücret ödenirken, net ödeme tutarı 2 bin 338 lira ile 2 bin 5 lira arasında hesaplanıyor. Okul müdürü olarak görev alan bina yöneticileri için brüt ücret 2 bin 637 lira 18 kuruş olurken, net ödeme miktarı vergi oranına göre 2 bin 221 lira ile 1 bin 905 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Bina yönetici yardımcılığı görevinde bulunanlara ise 2 bin 359 lira 58 kuruş brüt ücret ödeniyor. Bu görev için net ücretler yaklaşık 1 bin 988 lira ile 1 bin 705 lira arasında değişiyor.
Salon başkanları ve cezaevi salon başkanları için belirlenen brüt ücret 2 bin 290 lira 18 kuruş. Net ödeme tutarı ise vergi dilimine göre 1 bin 929 lira ile 1 bin 654 lira arasında bulunuyor.
Gözetmen ve cezaevi gözetmeni olarak görev yapanlara 2 bin 220 lira 78 kuruş brüt ücret verilirken, net ücretler yaklaşık 1 bin 871 lira ile 1 bin 604 lira arasında değişiyor. Yedek gözetmenlerin brüt ücreti ise 1 bin 665 lira 59 kuruş olup, net ödeme tutarı 1 bin 403 lira ile 1 bin 203 lira arasında hesaplanıyor.
Yardımcı engelli gözetmen görevi için ödenen ücret bina sınav sorumlusu yardımcısıyla aynı seviyede bulunuyor. Bu kapsamda brüt ücret 2 bin 775 lira 98 kuruş olurken, net ödeme 2 bin 338 lira ile 2 bin 5 lira arasında değişiyor.
Elektronik sınavlarda görev alan e-Sınav salon başkanlarına 1 bin 804 lira 38 kuruş brüt ücret ödenirken, net ücret tutarı 1 bin 520 lira ile 1 bin 304 lira arasında değişiklik gösteriyor. e-Sınav gözetmenlerinin brüt ücreti ise 1 bin 665 lira 59 kuruş olup, net ödeme miktarı vergi oranına göre 1 bin 403 lira ile 1 bin 203 lira arasında hesaplanıyor.