2026 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı ÖSYM sınav görevli ücretleri görev türüne ve gelir vergisi dilimine göre farklılık gösteriyor. Buna göre bina sınav sorumluları için brüt ücret 4 bin 163 lira 96 kuruş olarak belirlenirken, net ödeme tutarı vergi dilimine göre 3 bin 507 lira ile 3 bin 8 lira arasında değişiyor.

Bina sınav sorumlusu yardımcısı olarak görev yapanlara 2 bin 775 lira 98 kuruş brüt ücret ödenirken, net ödeme tutarı 2 bin 338 lira ile 2 bin 5 lira arasında hesaplanıyor. Okul müdürü olarak görev alan bina yöneticileri için brüt ücret 2 bin 637 lira 18 kuruş olurken, net ödeme miktarı vergi oranına göre 2 bin 221 lira ile 1 bin 905 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Bina yönetici yardımcılığı görevinde bulunanlara ise 2 bin 359 lira 58 kuruş brüt ücret ödeniyor. Bu görev için net ücretler yaklaşık 1 bin 988 lira ile 1 bin 705 lira arasında değişiyor.

Salon başkanları ve cezaevi salon başkanları için belirlenen brüt ücret 2 bin 290 lira 18 kuruş. Net ödeme tutarı ise vergi dilimine göre 1 bin 929 lira ile 1 bin 654 lira arasında bulunuyor.