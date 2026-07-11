YKS SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 YKS Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlış sayılarına göre tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Şimdi ise gözler, ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi sonuçlara çevrildi. Sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alırken, sonuçların planlanandan önce erişime açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları hangi gün açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte üniversite sınavı sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar...
2026 YKS maratonunun 20-21 Haziran’da tamamlanmasının ardından milyonlarca üniversite adayı için sonuç bekleyişi başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar bir yandan tahmini puan ve sıralama hesaplamaları yaparken, diğer yandan ÖSYM’den gelecek resmi duyuruyu takip ediyor. Kurumun yayımladığı sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarih belli olurken, açıklamanın daha erken yapılıp yapılmayacağı da araştırılıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman erişime açılacak ve sonuç sorgulaması nasıl yapılacak? İşte sınav sonuç sürecine dair merak edilen ayrıntılar...
YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların ilan edilen tarihten önce açıklanacağına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.
YKS 2026 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, 2026 YKS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi henüz paylaşmadı. Tercih döneminin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte başlaması öngörülüyor.
Üniversitelerin bölüm ve kontenjan bilgileriyle tercih tarihlerinin yer alacağı kılavuzun erişime açılması sonrası adaylar, seçimlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.