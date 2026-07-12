ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ || SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman ve ayın kaçında yatacak?
Zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler, temmuz ayının en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Enflasyon farkı ve zam oranının netleşmesinin ardından SSK ile Bağ-Kur emeklileri, SGK tarafından belirlenen ödeme takvimini yakından takip ediyor. Tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek maaş ödemeleri öncesinde "Temmuz 2026 zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, maaşlar hangi gün hesaplara yatırılacak?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. İşte 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaş alan emekliler için gün gün zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
Temmuz 2026 emekli maaşı ödeme takvimi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, gözler SGK'nın ödeme takvimine çevrildi. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak zamlı maaş ödemeleri için "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hangi tarihte hesaplara geçecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alan emekliler için Temmuz 2026 ödeme günleri...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ödemeleri de kurumun belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon verisi esas alınarak hesaplandı. Bu kapsamda maaşlara yüzde 17,76 oranında artış uygulanacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde