Temmuz 2026 emekli maaşı ödeme takvimi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, gözler SGK'nın ödeme takvimine çevrildi. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak zamlı maaş ödemeleri için "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hangi tarihte hesaplara geçecek?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alan emekliler için Temmuz 2026 ödeme günleri...