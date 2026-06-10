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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ: 10 Haziran sigara fiyatları ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?

        Zamlı sigara fiyat listesi: 10 Haziran sigara fiyatları ile en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?

        Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Son günlerde arka arkaya açıklanan zam kararlarının ardından raflardaki etiketler bir kez daha değişirken, yeni fiyatların yürürlüğe girmesiyle birlikte gözler güncel listeye çevrildi. Peki, 10 Haziran 2026 itibarıyla sigara fiyatları ne kadar oldu, zam sonrası en düşük ve en yüksek fiyat kaç TL'ye yükseldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Peş peşe gelen sigara zamları gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayının ilk günlerinde bir sigara grubunda daha fiyatların güncellenmesiyle birlikte paket fiyatları yeniden yükselirken, tüketiciler en ucuz ve en pahalı sigaranın ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 10 Haziran 2026 itibarıyla güncel sigara fiyatları ve zamlı liste merak konusu oldu. İşte güncel sigara zammı sonrası fiyatlar...

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        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alırken, sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

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        SİGARAYA YENİ ZAM

        BAT sigara grubunda 5 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yeni sigara zammını duyurdu.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni fiyat listesinin 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

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        SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Fiyat artışının ardından BAT grubundaki en düşük fiyatlı sigara 105 liraya, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 liraya yükseldi.

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        BİR GRUBA DAHA ZAM GELMİŞTİ

        Geçtiğimiz günlerde JTİ sigara grubuna da 5 TL zam geldiğini açıklandı. Yapılan 5 TL'lik zammın ardından JTİ grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi.

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