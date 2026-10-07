Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 maç! 7 Ekim maç programı || Bugün kimin hangi takımın maçı var?

Bugün kimin hangi takımın maçı var? Hemen belirtelim ki bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takım karşılaşacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 7 Ekim maç programı...