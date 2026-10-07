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        Haberler Bilgi Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 maç! 7 Ekim maç programı || Bugün kimin hangi takımın maçı var?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 maç! 7 Ekim maç programı || Bugün kimin hangi takımın maçı var?

        7 Ekim Çarşamba günü maç programı hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 48 takım 24 müsabakada birbiriyle mücadele edecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar ve 7 Ekim maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        Bugün kimin hangi takımın maçı var? Hemen belirtelim ki bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takım karşılaşacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 7 Ekim maç programı...

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        MAÇ PROGRAMI 7 EKİM

        Ziraat Türkiye Kupası Maçları:

        14.00 Pazarspor - Erbaaspor

        14.00 Tokat Belediyespor

        14.00 Zonguldakspor - Düzcespor

        14.00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor

        14.00 Somaspor - Alanya 1221 FK

        14.00 Hatayspor - Karaköprü Belediyespor

        14.00 Niğde Belediyespor - Ağrı 1970 Spor

        14.00 Mazıdağı Fosfat - Kırşehir FK

        3

        14.00 Adanaspor - Adana Adaletgücü

        14.00 Osmaniyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu

        14.00 Hakkari Zapspor - Adana Demirspor

        14.30 Silivrispor - Kartal Bulvarspor

        14.30 Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü

        14.30 Bursa Yıldırımspor - Amasyaspor

        14.30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor

        14.30 Karacabey Belediyespor - Galataspor

        4

        14.30 Gemlik Sümerbey - Uşakspor

        14.30 Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor

        14.30 Bigaspor - Balıkesirspor

        14.30 Eskişehir Anadolu - Kepezspor

        15.00 Karabük İdmanyurdu - Beykoz Anadolu

        15.00 Gaziemir - Fethiyespor

        17.00 Malatya Yeşilyurt

        20.00 Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor

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