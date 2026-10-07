Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 maç! 7 Ekim maç programı || Bugün kimin hangi takımın maçı var?
7 Ekim Çarşamba günü maç programı hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 48 takım 24 müsabakada birbiriyle mücadele edecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar ve 7 Ekim maç programı...
Bugün kimin hangi takımın maçı var? Hemen belirtelim ki bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takım karşılaşacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 7 Ekim maç programı...
MAÇ PROGRAMI 7 EKİM
Ziraat Türkiye Kupası Maçları:
14.00 Pazarspor - Erbaaspor
14.00 Tokat Belediyespor
14.00 Zonguldakspor - Düzcespor
14.00 Kars 36 Spor - Fatsa Belediyespor
14.00 Somaspor - Alanya 1221 FK
14.00 Hatayspor - Karaköprü Belediyespor
14.00 Niğde Belediyespor - Ağrı 1970 Spor
14.00 Mazıdağı Fosfat - Kırşehir FK
14.00 Adanaspor - Adana Adaletgücü
14.00 Osmaniyespor - Yeni Mersin İdmanyurdu
14.00 Hakkari Zapspor - Adana Demirspor
14.30 Silivrispor - Kartal Bulvarspor
14.30 Küçükçekmece Sinopspor - Büyükçekmece Gücü
14.30 Bursa Yıldırımspor - Amasyaspor
14.30 Gölcükspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor
14.30 Karacabey Belediyespor - Galataspor
14.30 Gemlik Sümerbey - Uşakspor
14.30 Söke 1970 - Ayvalıkgücü Belediyespor
14.30 Bigaspor - Balıkesirspor
14.30 Eskişehir Anadolu - Kepezspor
15.00 Karabük İdmanyurdu - Beykoz Anadolu
15.00 Gaziemir - Fethiyespor
17.00 Malatya Yeşilyurt
20.00 Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor