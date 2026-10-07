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        Haberler Gündem Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: 19 gözaltı

        Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: 19 gözaltı

        İstanbul'da, Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:21 Güncelleme:
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        Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: 19 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerden 17’si gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Operasyonda, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Ziya Seymen, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İbrahim Doğancıoğlu, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Anıl Alioğlu, Esenyurt Belediyesi Çalışanı Adil Kesik, THY Uzman Tuba Ulutaş Şenyürek, Avukat Adnan Şenocak, Aysu Yapı İdari işler Müdürü Doğan Can Göksel, Namık Çebi İnşaat çalışanı Cemalettin Çağlayan, Namık Çebi İnşaat çalışanı Harun Berber, ASM firması sahibi Salih Yılmaz, Topraköz firması sahibi Erhan Toprak, Han sahibi Orhan Yıldırım, Ekin Peysaj ortağı Ziya Köklü, HMF firması sahibi Halil Yılmaz, ASM firması çalışanı Emrah Koşunalp gözaltına alındı.

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