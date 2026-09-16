Rüyada deniz görmek, tabiri rüya sahibinin o suyun karşısında ne yaptığına göre ayrılan rüyalardandır. Denize girmek ile kıyıda oturup denizi seyretmek, denizde yüzmek ile denizin dibine dalmak başka başka yorulur. Denizin taşması, çekilmesi, üstünde yürümek, içine düşmek ve suda boğulmak da kendi hükmünü taşır.

Rüyada deniz görmek

Rüyada deniz görmek bolluğa, berekete, mal ve paraya delalet eder. Rüya sahibinin kazancının çoğalacağına, rızkının genişleyeceğine ve giriştiği işlere bereket gireceğine işaret eder. Tabir geleneğinde deniz aynı zamanda kuvvetli, şefkatli ve adaletli bir devlet büyüğüne yorulur; bu yüzden denizle kurulan temas mevki, makam ve devlet kapısından gelecek imkânla birlikte anılır. Rüya, arzu ve isteklerin yerine gelmesine, sıkıntılı bir dönemin kapanıp rahatlığa çıkılmasına da delalet eder.

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Tabirin yönünü belirleyen asıl ölçü denizin hâlidir. Berrak, durgun ve temiz deniz hayra, hoşnutluğa ve helal kazanca yorulur; dalgalı, bulanık ve karanlık deniz mücadeleye, korkuya ve geçici sıkıntıya işaret eder. Bu ölçü bütün varyantlarda geçerlidir. Suyun berraklığı hükmü hayra çevirir, hırçınlığı ve bulanıklığı ağırlaştırır.

Denizle birlikte ada, kale ya da kar görmek, İstanbul denizini görmek ve güzel bir deniz görmek bu genel tabire girer; hükmün yönünü yine suyun temizliği belirler. Denize yağmur yağdığını görmek rızkın artmasına ve berekete delalet eder. Deniz olmayan bir yerde deniz görmek, rızkın beklenmedik bir yerden geleceğine yorulur. Sürekli deniz görmek bolluğun ve kazancın devam edeceğine işaret eder. Denizin yarıldığını görmek ise kapalı bir işin açılmasına, davada üstün gelmeye ve mülk edinmeye delalet eder.

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Rüyada büyük deniz görmek

Rüyada büyük deniz görmek rızkın ve malın çokluğuna delalet eder. Kocaman deniz görmek büyük bir kazanca, geniş imkâna ve yüksek bir makama işaret eder.

Rüyada deniz suyu içmek

Rüyada deniz suyu içmek, içilen su miktarınca ilim, edep ve mal elde etmeye işaret eder. Suyun tatlı olması helal mala, tuzlu olması haram mala yorulur. Denizden su almak devlet hizmetine ve gelecek ihsana delalet eder. Deniz suyu görmek ise şansın dönmesine, bilginin ve birikimin artmasına işaret eder.

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Rüyada dalgalı deniz görmek

Rüyada dalgalı deniz görmek rüya sahibini bekleyen bir zorluğa ve mücadeleye işaret eder. İstenen başarıya kısa yoldan değil, uzun ve zahmetli bir yoldan, rakiplerle çekişerek ulaşılacağına delalet eder; sabırla davranan kimsenin bu sıkıntıdan kurtulacağına yorulur. Denizi dalgalı görmek ve denizin dalgalı olduğunu görmek iş ve geçim tarafında bir çekişmenin yaklaştığına işaret eder. Denizin dalgalandığını görmek ile denizin dalgalanması da aynı zorluğa delalet eder. Dalgalı deniz izlemek, rüya sahibinin bu çekişmeyi sabırla aşacağına yorulur.

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Rüyada deniz dalgası görmek

Rüyada deniz dalgası görmek kalıcı bolluğa, borçlardan kurtulmaya ve refaha işaret eder; hanede berekete ve aile içinde huzura delalet eder. Denizde büyük dalga görmek, büyük deniz dalgası görmek ve deniz dalgalarının yükseldiğini görmek gelen imkânın büyüklüğüne yorulur. Deniz dalgasının üzerine gelmesi rızkın rüya sahibine doğru yol aldığına, deniz dalgasından kaçmak ise borçtan ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada dalgalı denizde yüzmek

Rüyada dalgalı denizde yüzmek, zorlu bir işin içinde mücadeleyi sürdürmeye ve o işten selametle çıkmaya işaret eder. Rakiplerle çekişme bir süre devam eder, buna karşılık rüya sahibi yolunu kaybetmez; emeğinin karşılığını alacağına ve işinde ilerleyeceğine delalet eder.

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Rüyada büyük dalgalı deniz görmek

Rüyada büyük dalgalı deniz görmek önde duran zorluğun büyüklüğüne işaret eder. Çok dalgalı deniz görmek, çok büyük dalgalı deniz görmek ve dev dalgalı deniz görmek mücadelenin uzayacağına, karşıdaki rakiplerin çoğalacağına delalet eder. Sabreden kimsenin bu dönemi geride bırakacağına yorulur.

Rüyada fırtınalı deniz görmek

Rüyada fırtınalı deniz görmek önde zorlu bir dönem olduğuna ve büyük sorunlarla karşılaşılacağına işaret eder. Denizde fırtına görmek ve hırçın deniz görmek işte, geçimde ve hane tarafında sarsıntıya yorulur. Sabırla bu dönemin kapanacağına ve yeni kapıların açılacağına delalet eder.

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Rüyada denizde hortum görmek ani bir sarsıntıya ve yürüyen işleri altüst eden bir olaya işaret eder. Denizde girdap görmek ve deniz tsunami görmek büyük bir sıkıntının yaklaştığına delalet eder.

Rüyada denizde deprem olduğunu görmek

Rüyada denizde deprem olduğunu görmek beklenmedik bir sarsıntıya ve kurulu düzenin bozulmasına işaret eder. İş ve hane tarafında bir süre sıkıntı yaşanacağına, ardından durumun düzeleceğine delalet eder.

Rüyada dalgalı denize girmek

Rüyada dalgalı denize girmek, zorluğunu bile bile bir işe girişmeye işaret eder. Dalgalı denizde gemide olmak ve denizde dalgalar arasında kalmak sıkıntının uzamasına, dalgalı denizden kurtulmak ise çekişmenin sona ermesine ve ferahlığa delalet eder.

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Rüyada denizin hâline göre tabiri

Rüyada denizin hâline göre tabiri iki uçta toplanır. Berrak, temiz ve durgun deniz görmek helal kazanca, hoşnutluğa ve ferahlığa delalet eder; bulanık, kirli ya da donmuş deniz görmek korkuya, tasaya ve işlerin duraklamasına işaret eder. Dalgalı deniz bu ölçünün en çok sorulan hâlidir.

Rüyada berrak deniz görmek

Rüyada berrak deniz görmek hoşnutluğa, beklentilerin gerçekleşmesine ve helal kazanca işaret eder. Malın mülkün artmasına, bol kazanca ve hiç beklenmedik bir mutluluğa delalet eder. Çok berrak deniz görmek kazancın içinde şüphe bulunmadığına, rüya sahibinin işinden hem mal hem itibar kazanacağına yorulur.

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Rüyada temiz deniz görmek emniyete ve helal kazanca işaret eder. Tertemiz deniz görmek ve denizin dibini temiz görmek işlerin açık yürümesine, hanede berekete delalet eder. Temiz denize girmek ile tertemiz denize girmek ticarette ehil kimseler arasına girmeye yorulur. Temiz denizde yüzmek ve tertemiz denizde yüzmek emniyete ve kazancın açıktan gelmesine işaret eder.

Rüyada berrak denizde yüzmek helal kazançla yürüyen bir işte ilerlemeye ve selamete işaret eder; beklenen haberin kısa sürede geleceğine delalet eder.

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Rüyada durgun deniz görmek

Rüyada durgun deniz görmek sıkıntıların bitmesine, rahatlığa ve adalete yorulur. Sakin deniz görmek karşıya hayırlı bir kimsenin çıkacağına, işlerin yakın zamanda açılacağına ve huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder.

Rüyada bulanık deniz görmek

Rüyada bulanık deniz görmek korkuya, dehşete ya da zalim bir yöneticiye yorulur. Başa gelecek küçük belaların habercisi sayılır; kısa süren bir sıkıntının ardından refaha ulaşılacağına delalet eder. Bulanık denizde yüzmek sıkıntılı bir işin içinde yol almaya ve o işten zararsız çıkmaya işaret eder.

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Rüyada kirli deniz görmek

Rüyada kirli deniz görmek tasaya işaret eder; rüya sahibinin içinde bulunduğu ortamdan, işten ya da yerden ayrılmak isteyeceğine yorulur. Pis deniz görmek ve kirli denizde yüzmek geçim tarafında sıkıntılı bir döneme, bu dönemin ardından ferahlığa çıkılacağına delalet eder.

Rüyada donmuş deniz görmek

Rüyada donmuş deniz görmek işlerin duraklamasına ve rızkın bir süre sıkışmasına işaret eder. Denizin buz tutması ve buzlu deniz görmek bekleyen işin gecikeceğine delalet eder. Buz tutmuş deniz görmek, buzun çözülmesiyle birlikte kazancın yeniden açılacağına yorulur.

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Rüyada denizin rengine göre tabiri

Rüyada denizin rengine göre tabiri suyun açıklığı ölçüsünde hayra yorulur. Masmavi, mavi, yeşil, turkuaz ve beyaz deniz görmek kazanca, hayırlı habere ve istenen şeye kavuşmaya delalet eder; siyah deniz görmek üzücü haberlere ve zor günlere işaret eder.

Rüyada masmavi deniz görmek

Rüyada masmavi deniz görmek suyun parlaklığı ölçüsünde hayra yorulur; hayallere kavuşmaya ve yeni yolların açılmasına işaret eder. Masmavi denizde yüzmek istenen işe ulaşmaya ve kazancın yükselmesine delalet eder.

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Rüyada mavi deniz görmek

Rüyada mavi deniz görmek manevi güzelliğe ve ilim zenginliğine işaret eder. Yüksek kazanca, mal mülke ve elde edilecek geniş imkâna delalet eder. Mavi denizde yüzmek bilginin ve birikimin artmasına, işlerin düzene girmesine yorulur.

Rüyada yeşil deniz görmek

Rüyada yeşil deniz görmek çok hayırlı gelişmelere ve duaların kabul olmasına işaret eder. Sorunlardan çıkışa, manevi iyileşmeye ve istenen her şeyin gerçekleşmesine delalet eder. Bekâr bir kimse için köklü bir aileden biriyle evlenmeye yorulur.

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Rüyada siyah deniz görmek

Rüyada siyah deniz görmek üzücü haberlere ve zor günlere işaret eder; güvenilen kimselerden hıyanet görmeye delalet eder. Kapkara ve dalgalı bir deniz görmek ev içindeki sorunlara ve çetrefilli günlere yorulur.

Rüyada turkuaz deniz görmek

Rüyada turkuaz deniz görmek mavi denizle aynı yönde tabir edilir. Kazancın artmasına, işlerin açılmasına ve istenen şeye kavuşmaya işaret eder.

Rüyada beyaz deniz görmek

Rüyada beyaz deniz görmek suyun temizliği yönüyle hayra yorulur. Helal kazanca, hoşnutluğa ve emniyet içinde yürüyen bir işe işaret eder.

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Rüyada denizde yüzmek

Rüyada denizde yüzmek selamete ve büyük hayra yorulur. İlim deryasına girmeye, bilginin ve birikimin artmasına işaret eder; çok seyahat etmeye, iş hayatında ilerlemeye ve yakın zamanda gelecek sevindirici bir habere delalet eder. Denizde sırt üstü yüzmek işin kolay yürümesine ve emniyete yorulur. Aileyle denizde yüzmek hanenin birlikte hayır görmesine, evin geçiminin genişlemesine işaret eder. Denize girip yüzmek hem istenen işe girişmeye hem de o işte yol almaya delalet eder. Bulanık suda yüzmek ise sıkıntının içinde yol almaya yorulur.

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Rüyada denizde yüzdüğünü görmek

Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, rüya sahibinin kendi eliyle kurduğu bir işte yol aldığına işaret eder. Kazancın emekle geleceğine, öğrenilen bilginin kapı açacağına ve yakın zamanda hayırlı bir yolculuğa çıkılacağına delalet eder. Sudan yorulmadan çıkmak işin selametle tamamlanacağına yorulur.

Rüyada derin denizde yüzmek

Rüyada derin denizde yüzmek ucu görünmeyen büyük bir işe girişmeye işaret eder. Açık denizde yüzmek ve denizin dibinde yüzmek zorlu bir dönemin yaklaştığına, suyun berrak olması ise bu işin kısa sürede çözüleceğine delalet eder.

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Rüyada sığ denizde yüzmek

Rüyada sığ denizde yüzmek küçük ama emniyetli bir kazanca işaret eder. Sığ deniz görmek elde edilecek imkânın sınırlı kalacağına, buna karşılık bir zarar görülmeyeceğine delalet eder.

Rüyada denizde yüzen insanlar görmek

Rüyada denizde yüzen insanlar görmek yakın çevreden birinin işinin açılacağına ve hayır göreceğine işaret eder. Denizde yüzen kadın görmek, kızının denizde yüzdüğünü görmek ve eşinin denizde yüzdüğünü görmek hane halkının rızkının genişlemesine delalet eder. Denizde yüzen birini görmek ve denizde yüzenleri görmek tanıdık bir kimsenin muradına ereceğine yorulur.

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Rüyada denize girmek

Rüyada denize girmek arzulanan şeye sahip olmaya, büyük makamlara yükselmeye ve devlet kapısından gelecek desteğe işaret eder. Temiz ve durgun suya girmek emniyete, ticarette ehil kimseler arasına girmeye ve hanede berekete delalet eder. Denize girdiğini görmek, rüya sahibinin uzun süredir istediği işe başlayacağına yorulur. Biriyle denize girmek ve sevgiliyle denize girmek ortak bir işe girişmeye, arabayla denize girmek elindeki imkânı o işe yatırmaya işaret eder. Denize giren insanlar görmek çevredekilerin de aynı hayırdan pay alacağına delalet eder. Sıcak denize girmek işin kolay yürümesine, soğuk denize girmek zahmetli yürümesine yorulur. Denize girip çıkmak ise kısmetin açılmasına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

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Rüyada denize atlamak

Rüyada denize atlamak hızlı karar vererek bir işe girişmeye işaret eder; girilen işin arzulanan şeye ulaştıracağına delalet eder. Denize atlamak ve yüzmek girişilen işte yol almaya yorulur. Gemiden denize atlamak elindeki emniyetli işi bırakıp yenisine geçmeye, denize atlayan birini görmek yakın çevreden birinin böyle bir karar vereceğine işaret eder.

Rüyada yüksekten denize atlamak büyük bir karara ve sonucu ağır bir girişime işaret eder. Çok yüksekten denize atlamak göze alınan riskin büyüklüğüne, suya sağ salim ulaşmak ise o işten hayırla çıkmaya delalet eder.

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Rüyada denizin içinde olmak

Rüyada denizin içinde olmak, rüya sahibinin bolluk veren bir işin tam ortasında bulunduğuna işaret eder. Denizde olmak, kendini denizde görmek, denizde olduğunu görmek ve kendini denizin içinde görmek rızkın içinde bulunmaya, geçim tarafında genişliğe delalet eder. Denizin ortasında olmak ve denizin ortasında olduğunu görmek kıyısı görünmeyen büyük bir işin içine girmeye yorulur.

Rüyada gece denize girmek

Rüyada gece denize girmek karanlık su yönüyle tabir edilir. Sonu tam görünmeyen bir işe girişmeye ve bir süre sıkıntı çekmeye işaret eder. Akşam denize girmek ve karanlıkta denize girmek, kısa süren bu sıkıntının ardından işin açılacağına delalet eder.

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Rüyada denize dalmak

Rüyada denize dalmak iş ya da özel hayatta zorlu bir dönemin yaklaştığına işaret eder. Berrak denize dalmak sorunun hızlı çözüleceğine, dalgalı denize dalmak sıkıntının uzayacağına delalet eder. Denize dalmak ve çıkmak girilen zor işten selametle çıkmaya yorulur. Denizin dibinden hazine çıkarmak ve denizden altın toplamak talihe, beklenmedik bir kazanca ve hayra işaret eder.

Rüyada denizin dibine dalmak zorlu dönemin en ağır yerine, işin en çetrefilli tarafıyla uğraşmaya işaret eder. Denizin dibine dalmak ve çıkmak o işin sonunda ferahlığa delalet eder.

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Rüyada ayaklarını denize sokmak

Rüyada ayaklarını denize sokmak bir işe tam girmeden onu yoklamaya işaret eder. Denize ayağını sokmak, ayağını denize sokmak ve denize ayak sokmak istenen imkâna küçük bir adımla yaklaşmaya, kazancın azar azar geleceğine delalet eder.

Rüyada denizin taşması

Rüyada denizin taşması iki yönde tabir edilir. Suyun artması kuvvetin ve yardımcıların çoğalmasına, elin genişlemesine delalet eder. Denizin taştığını görmek ani bir müjdeye ve büyük kazanca işaret eder. Deniz taşması ve taşan deniz görmek, suyun karaya doğru gelmesi yönüyle rızkın rüya sahibinin ayağına gelmesine yorulur. Deniz taştığını görmek eldeki imkânın birden büyümesine delalet eder. Deniz taşması görmek ve denizin taşmasını görmek bereketin hanede çoğalmasına işaret eder. Taşan suyun bulanık ve hırçın olması ise beklenmedik bir sarsıntıya, hane tarafında geçici bir sıkıntıya işaret eder.

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Rüyada denizin yükselmesi

Rüyada denizin yükselmesi kuvvetin artmasına ve kazancın çoğalmasına işaret eder. Denizin yükseldiğini görmek beklenen imkânın büyümesine delalet eder. Deniz yükselmesi ve deniz suyunun yükseldiğini görmek rızkın umulandan geniş geleceğine ve hanede bolluğa yorulur.

Rüyada deniz kabarması görmek

Rüyada deniz kabarması görmek yaklaşan bir kazancın ve gelecek bir haberin alametidir. Denizin kabardığını görmek ve denizin dalgalanıp yükselmesi, gelen imkânın mücadeleyle birlikte geleceğine işaret eder.

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Rüyada denizin taşması ve eve girmesi

Rüyada denizin taşması ve eve girmesi rızkın doğrudan haneye girmesine ve refaha ermeye işaret eder. Denizin yükselip eve girmesi darlıktan kısa sürede çıkmaya, evin geçiminin genişlemesine delalet eder.

Rüyada denizin taştığını görmek ve kaçmak

Rüyada denizin taştığını görmek ve kaçmak ayağına gelen imkândan uzak durmaya işaret eder. Denizin yükseldiğini görmek ve kaçmak ile deniz taşmasından kaçmak, gelen imkânı karşılayamamaya ve fırsatın elden çıkmasına yorulur.

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Rüyada denizin çekildiğini görmek

Rüyada denizin çekildiğini görmek kuvvetin eksilmesine ve elin daralmasına işaret eder. Denizin çekilmesi ve deniz suyunun çekilmesi kazancın azalmasına, işin hacminin küçülmesine delalet eder. Deniz suyunun çekildiğini görmek ile deniz suyunun azalması yardımcıların dağılmasına ve işin gücünün zayıflamasına yorulur. Denizin çekilmesini görmek, rüya sahibinin bir süre eski imkânını arayacağına işaret eder.

Rüyada denizin kuruduğunu görmek

Rüyada denizin kuruduğunu görmek rızkın kesilmesine ve elde tutulan imkânın bitmesine işaret eder. Suyu çekilmiş denizde yürümek kalan az imkânla iş görmeye, sıkıntılı bir dönemden geçmeye delalet eder.

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Rüyada deniz kenarında olmak

Rüyada deniz kenarında olmak büyük bir imkânın yanında durmaya ve o imkândan zahmetsizce pay almaya işaret eder; ferahlığa ve kederin sevince dönmesine delalet eder. Deniz kenarı görmek, deniz kıyısı görmek, deniz kıyısında olmak ve deniz kenarında olduğunu görmek bu tabire girer. Deniz kumu görmek, deniz taşı görmek, deniz kumsal görmek ve deniz kum sahil görmek bolluğa yorulur. Deniz kenarında insanlar görmek gelen hayrın yakın çevreyle paylaşılacağına işaret eder.

Rüyada deniz kenarında yürümek

Rüyada deniz kenarında yürümek istenen şeye kısa sürede ve zahmetsizce kavuşmaya işaret eder. Başarının önündeki engellerin ortadan kalkacağına ve bolluğa delalet eder. Deniz kıyısında yürümek aynı şekilde, işlerin kolay yürüyeceğine yorulur.

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Rüyada deniz kenarında oturmak

Rüyada deniz kenarında oturmak devlet hizmetine girmeye işaret eder; zekâya ve ilme yorulur. Büyük bir ferahlığa, bedenen ve ruhen dinlenmeye, kederin sevince dönüşmesine delalet eder. Deniz kenarında biriyle konuşmak hayırlı bir kimseden yardım görmeye işaret eder.

Rüyada denize gitmek

Rüyada denize gitmek istenen imkâna doğru yola çıkmaya ve niyet edilen işe adım atmaya işaret eder. Deniz kenarına gitmek ve denize gitmek için hazırlık yapmak işin hazırlık aşamasında olduğuna delalet eder. Denize gitmek ama girememek ise işin son anda gecikmesine, imkânın bir süre elde edilememesine yorulur.

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Rüyada denize düşmek

Rüyada denize düşmek dünyaya ve dünya servetine sahip olmaya işaret eder. Sıkıntıların bitmesine, maddi destek görmeye ve zor durumdan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendi isteği dışında suya düşmesi umulmadık bir yerden gelecek imkâna yorulur. Sudan kendi gücüyle çıkması ise elde edilen malın kalıcı olacağına işaret eder.

Rüyada arabayla denize düşmek

Rüyada arabayla denize düşmek elindeki imkânla birlikte büyük bir değişimin içine girmeye işaret eder. Arabayla denize uçmak ve arabanın denize düşmesi beklenmedik bir olayın ardından maddi destek görmeye, zarardan kurtulmaya delalet eder.

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Rüyada uçağın denize düştüğünü görmek

Rüyada uçağın denize düştüğünü görmek uzun süredir beklenen bir işin ansızın sonuçlanmasına işaret eder. Denize uçak düştüğünü görmek ve uçağın denize düşmesi yolculuk tarafında bir değişikliğe, planların yeniden kurulmasına delalet eder.

Rüyada çocuğunun denize düştüğünü görmek ve kurtarmak

Rüyada çocuğunun denize düştüğünü görmek ve kurtarmak evlat tarafında bir sıkıntının atlatılmasına, hane halkının zarardan korunmasına işaret eder. Çocuğunun denize düştüğünü görmek evladın bir işe girişeceğine ve o işten hayır göreceğine yorulur.

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Rüyada birinin denize düştüğünü görmek

Rüyada birinin denize düştüğünü görmek tanıdık bir kimsenin eline beklenmedik bir imkân geçeceğine işaret eder. Denize düşen birini görmek o kimsenin sıkıntısının biteceğine delalet eder.

Rüyada denize düşmek ve kurtulmak

Rüyada denize düşmek ve kurtulmak zor durumdan kurtulmaya ve sıkıntıların bitmesine işaret eder. Denize düşüp kurtulmak, eline geçen malın yanında bir de emniyet bulmaya, borcun kapanmasına delalet eder.

Rüyada yüksekten denize düşmek

Rüyada yüksekten denize düşmek bulunduğu yerden ayrılıp bambaşka bir işin içine girmeye işaret eder. Gemiden denize düşmek ve uçurumdan denize düşmek elindeki düzenin değişmesine, ardından maddi destek görmeye delalet eder.

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Rüyada telefonu denize düşürmek

Rüyada telefonu denize düşürmek küçük bir kaybın ardından kazancın artmasına işaret eder. Telefonun denize düşmesi bir haberin gecikmesine ve uzaktaki biriyle bağlantının bir süre kesilmesine yorulur.

Rüyada denizde boğulmak

Rüyada denizde boğulmak şehit olmaya ya da günaha batmaya yorulur. İşlerde başarısızlığa ve sıkıntılı bir döneme de işaret eder. Suya gömülmek, rüya sahibinin haram bir kazanca ya da hesabı ağır bir işe bulaşacağına delalet eder. Denizin bulanık ve hırçın olması bu hükmü ağırlaştırır, suyun berrak olması hafifletir. Zorlukların aşılıp feraha erileceği yorumu da vardır.

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Rüyada denizde boğulmaktan kurtulmak

Rüyada denizde boğulmaktan kurtulmak günahtan dönmeye ve tehlikeli bir işten zararsız çıkmaya işaret eder. Denizde boğulmak üzereyken kurtulmak, denizde boğulup kurtulmak ve denizde boğulurken kurtulmak zorlukların aşılıp feraha erilmesine delalet eder.

Rüyada denizde boğulduğunu görmek

Rüyada denizde boğulduğunu görmek altından kalkılamayacak bir işe girişmeye işaret eder. Birinin denizde boğulduğunu görmek tanıdık bir kimsenin zarara uğramasına, denizden birini kurtarmak ise borcu ya da sıkıntısı olan birine el uzatmaya delalet eder.

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Rüyada denizin ortasında kalmak

Rüyada denizin ortasında kalmak girilen işin ortasında kalmaya ve yolun uzamasına işaret eder. Denizde kaybolmak ve denizde mahsur kalmak yolculuğun ya da işin gecikmesine, denize batmak borcun ve yükün ağırlaşmasına delalet eder.

Rüyada denizde balık görmek

Rüyada denizde balık görmek baht açıklığına ve bolluğa yorulur. Deniz ve balık görmek, denizin içinde balık görmek ve denizde yüzen balık görmek rızkın hazır ve yakın olduğuna işaret eder. Denizden balık toplamak hazır duran rızkı almaya ve kazancın kolay elde edilmesine delalet eder. Denizde balıklarla yüzmek ve balıklı denizde yüzmek bereketli bir işin içinde bulunmaya yorulur. Denizde balık tutmak ise ayrı bir rüyadır, kendi tabiriyle değerlendirilir.

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Rüyada denizde büyük balık görmek

Rüyada denizde büyük balık görmek büyük bir rızka ve eline geçecek değerli bir mala işaret eder. Denizde çok balık görmek kazancın çoğalmasına ve bereketin artmasına delalet eder.

Rüyada denizde balık sürüsü görmek

Rüyada denizde balık sürüsü görmek bir arada gelen bolluğa ve ortak bir işten doğacak kazanca işaret eder. Denizde bir sürü balık görmek de bu yönde yorulur.

Rüyada denizde ölü balık görmek

Rüyada denizde ölü balık görmek umulan kazancın elde edilememesine ve emeğin karşılıksız kalmasına işaret eder; bereketin çekilmesine delalet eder.

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Rüyada deniz canlıları görmek

Rüyada deniz canlıları görmek bol ve hazır bir rızka delalet eder; suyun içinde can görmek denizin bereketini büyütür. Denizde yunus balığı görmek, denizde balina görmek ve denizde köpek balığı görmek eline geçecek imkânın büyüklüğüne işaret eder. Denizde yılan görmek, deniz yılanı görmek ve denizin içinde yılan görmek bu rızkın çekişmeyle elde edileceğine yorulur. Denizde at görmek ve denizde ahtapot görmek kazancın genişliğine delalet eder.

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Rüyada deniz manzaralı ev görmek

Rüyada deniz manzaralı ev görmek refaha ermeye, rızkın ve malın artmasına işaret eder. Denizin üstünde evde olmak ve deniz manzaralı evde oturmak darlıktan kısa sürede çıkmaya, evlilik konusunda önemli bir adım atmaya delalet eder. Deniz manzaralı eve misafir gitmek yakın çevreden birinin imkânından hayır görmeye yorulur.

Rüyada deniz kenarında ev görmek

Rüyada deniz kenarında ev görmek hanenin bolluk içinde olmasına ve geçimin kolay yürümesine işaret eder. Denize sıfır ev görmek ile yalı ve deniz görmek mal tarafında yükselmeye, elde edilecek büyük bir imkâna delalet eder.

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Rüyada evinin önünde deniz görmek

Rüyada evinin önünde deniz görmek rızkın hanenin kapısına gelmesine işaret eder. Evinin önünün deniz olması geçim tarafında sıkıntı çekilmeyeceğine delalet eder.

Rüyada denizde yürümek

Rüyada denizde yürümek imanın kuvvetlenmesine ve toplumda saygınlık kazanmaya işaret eder; kötülüklerden uzaklaşmaya delalet eder. Denizin içinde yürümek zorlu bir işin içinde yol almaya ve engelleri tek tek aşmaya yorulur. Temiz denizin içinde yürümek helal kazançla ilerlemeye ve emniyete işaret eder.

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Rüyada denizin üstünde yürümek

Rüyada denizin üstünde yürümek, ayakları ıslanmadan yürümek yönüyle tabir edilir. Cehennem ateşinden kurtulmaya ve dünyada sevilen bir kimse olmaya işaret eder. Denizin üstünde batmadan yürümek tehlikeden emin olmaya ve itibar kazanmaya delalet eder; deniz üstünde yürümek ile denizin üzerinde yürümek de aynı hayra yorulur. Denizin üstünde olmak, rüya sahibinin işine hâkim olduğuna işaret eder. Denizin üstünde uçmak ve deniz üzerinde uçmak yüksek bir mevkiye çıkmaya delalet eder; deniz üstünde uçmak işlerin engelsiz yürümesine yorulur.

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Rüyada denizi geçmek davada zafere ya da mülk edinmeye yorulur. Denizden geçmek uzun süredir devam eden bir çekişmeden üstün çıkmaya işaret eder.

Rüyada deniz manzarası görmek

Rüyada deniz manzarası görmek telaşların son bulmasına ve işlerde kazançlı çıkılacağına işaret eder; maddi sıkıntı çekilmeyeceğine delalet eder. Akşam deniz görmek ve gün batımında deniz görmek uzun bir uğraşın sona ermesine, dinlenme vaktinin gelmesine yorulur.

Rüyada denizi seyretmek

Rüyada denizi seyretmek eline geçecek imkânı beklemeye ve ona hazırlık yapmaya işaret eder. Denize bakmak, yüksekten denize bakmak ve denizi izlemek işlerin uzaktan da olsa yoluna girdiğini görmeye, ferahlığa delalet eder.

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Rüyada uzaktan deniz görmek

Rüyada uzaktan deniz görmek, rahatlığa ulaşana kadar bir süre sıkıntı çekileceğine işaret eder. Pencereden deniz görmek kısmetin artmasına ve yaşamın baştan sona değişmesine delalet eder.

Rüyada denizde gemi ve tekne görmek

Rüyada denizde gemi ve tekne görmek emniyete ve ferahlığa delalet eder. Denizde görülen gemi, tekne ve kayık rüya sahibini rızka ulaştıran vasıtaya işaret eder; vasıtanın sağlam olması işin selametle yürüyeceğine yorulur.

Rüyada denizde gemi görmek

Rüyada denizde gemi görmek kazancın çoğalmasına ve eldeki imkânların iyi kullanılmasına işaret eder; ferahlığa delalet eder. Deniz ve gemi görmek ile denizde büyük gemi görmek elde edilecek imkânın büyüklüğüne yorulur. Denizde bir geminin battığını görmek ise mal tarafında zarara ve yürüyen bir işin durmasına işaret eder.

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Rüyada gemiye binmek deniz görmek

Rüyada gemiye binip deniz görmek maddi rahatlamaya ve güce delalet eder. Gemiye binmek emniyetli bir işe ortak olmaya ve kazancı büyütecek bir imkâna işaret eder.

Rüyada deniz yolculuğu yapmak

Rüyada deniz yolculuğu yapmak kazanç getirecek bir yolculuğa ve işin genişlemesine işaret eder. Tekneyle denize açılmak ve denize açılmak yeni bir işe girişmeye delalet eder. Denizde sörf yapmak dalgalı suda dengede durmaya, zorluğu aşmaya yorulur.

Rüyada denizde teknede olmak

Rüyada denizde teknede olmak işlerin emniyet içinde yürüdüğüne işaret eder. Tekneyle denizde gezmek, denizde kayıkla gezmek, denizde tekneye binmek, denizde sandala binmek ve denizde gemiyle gezmek kazancın rahat elde edilmesine ve ferah bir döneme delalet eder.