Tek kibrit çöpünü hareket ettirin, yanlış denklemi düzeltin!

Matematik bulmacalarını çözmeyi seviyorsanız bu soru tam size göre! Sosyal medyada sıkça karşılaşılan kibrit çöpü bulmacaları, alışılmışın dışında düşünmeyi gerektiren eğlenceli zihin egzersizleri arasında yer alıyor. Bu kez karşınızda yanlış kurulmuş bir matematik işlemi bulunuyor. Göreviniz oldukça basit: Yalnızca bir kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi doğru hale getirmek. Ancak bunun için sadece sayılara değil, matematiksel işaretlere de dikkat etmeniz gerekiyor.

TEK BİR KİBRİT ÇÖPÜYLE DENKLEMİ DÜZELTEBİLİR MİSİNİZ?

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Yukarıdaki işlem matematiksel olarak yanlış. Ancak kibrit çöplerinden yalnızca birinin yerini değiştirerek doğru sonuca ulaşmak mümkün. Üstelik işlemdeki kibrit çöplerinden herhangi birini atmanıza veya yeni bir kibrit eklemenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, bir çöpü bulunduğu yerden alıp doğru konuma yerleştirmek.

ÇÖZÜME ULAŞMAK İÇİN SAYILARA VE İŞARETLERE DİKKAT EDİN

Bu tür bulmacalarda çoğu kişi ilk olarak sayıları değiştirmeye odaklanıyor. Oysa doğru sonuca ulaşmak için toplama ve çıkarma işaretlerini de değerlendirmek gerekiyor. Bir kibrit çöpünün yerini değiştirmek, hem bir sayının görünümünü hem de matematiksel işlemin yönünü değiştirebilir. Denkleme yeniden bakın ve hangi küçük değişikliğin işlemi doğru hale getirebileceğini düşünün.

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KİBRİT ÇÖPÜ BULMACASININ DOĞRU CEVABI

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Kibrit çöpü bulmacaları, tek bir ayrıntıya odaklanmak yerine farklı olasılıkları değerlendirmeyi teşvik ediyor. Bu tür soruların çözümü için ileri düzey matematik bilgisi gerekmiyor. Önemli olan dikkatli gözlem yapmak, alternatif hamleleri düşünmek ve mevcut şekillerin nasıl değiştirilebileceğini fark etmek. Siz de doğru cevabı bulduysanız bir sonraki bulmacada kendinizi deneyebilirsiniz.