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        Haberler Bilgi Gündem TYT 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ: TYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? TYT sınav yerleri belli oldu mu?

        TYT 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ: TYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? TYT sınav yerleri belli oldu mu?

        Milyonlarca üniversite adayı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ve son gelişmeler, adayların gözünü Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) çevirdi. Peki, TYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? TYT sınav yerleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberiimzde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

        Milyonlarca üniversite adayı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ve son gelişmeler, adayların gözünü Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) çevirdi. Peki, TYT sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? TYT sınav yerleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.

        TYT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

        YT sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından posta yoluyla gönderilmez. Adayların belgeyi dijital ortamdan kendilerinin indirmesi gerekir. İşlem adımları şöyle:

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        - ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapılır

        - T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi (veya e-Devlet girişi) kullanılır

        - “2026-YKS Sınava Giriş Belgesi” ekranı açılır

        - Sınava girilecek okul, bina, salon ve sıra bilgileri görüntülenir

        - Belge indirilip yazdırılır

        Sınav günü bu belgenin çıktısının ve geçerli kimlik belgesinin yanında bulunması zorunludur.

        TYT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 TYT sınav yerleri, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte netleşmektedir. ÖSYM uygulamasına göre sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 1–2 hafta önce AİS üzerinden ilan edilir.

        Son bilgilere göre 2026 YKS/TYT giriş belgelerinin Haziran ortası civarında (9–12 Haziran aralığı) erişime açılması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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