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Koronavirüs nedeniyle teknoloji sektöründe artan özellikle Çin merkezli üretim sıkıntıları, bilgisayar pazarını da sarsacak. Pazar araştırma kuruluşu Canalys’in son raporuna göre salgın, 2020 yılında bilgisayar pazarının en az yüzde 3.4 küçülmesine yol açacak. Üstelik bu senaryo, yapılan tahminlere göre küresel bilgisayar pazarı için olabilecek en iyi senaryo olarak görülüyor.

Canalys'e göre bugünden sonra her şey yolunda gitse bile koronavirüsü nedeniyle PC gönderileri bu yıl yüzde 3.4 oranında düşecek. Eğer koronavirüs salgını daha fazla yayılırsa 2020’de dünya genelindeki bilgisayar sevkiyatları yüzde 8.8 oranında azalacak.

Kuruluşun tahminlerine göre 2019 yılında dünya genelinde 396 milyon adet PC satıldı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl pazarın yüzde 3.8 ile yüzde 8.8 arasında daralması bekleniyor. Bu tahmine göre 2020 yılında küresel PC satışlarının toplamı en iyi ihtimal ile 382 milyon adet, en kötü senaryoya göre ise 362 milyon adette kalacak.

2019’DA 8 YILDAN SONRA İLK KEZ BÜYÜMÜŞTÜ

2021 yılı itibariyle ise bu satış adetleri sırasıyla 383 milyon ve 372 milyon adet olacak. Diğer bir deyişle koronavirüs salgını PC pazarını en az 2 yıl sürecek bir daralma dönemine sokacak.

Akıllı telefon ve tabletlerin yükselişiyle zor günler geçiren bilgisayar pazarında üreticilerin yüzü, son virüs salgını öncesine kadar gülüyordu. Hatta 2019 yılı 3. çeyrekte küresel PC satışları, yüzde 4.7 artışla son 7 yılın rekorunu kırmıştı.

Yine bir diğer araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre ise 2019 yılında küresel PC pazarın 8 yıl aradan sonra ilk kez bir yılı büyüme ile kapatmıştı. Ancak koronavirüsüne bağlı arz sıkıntısı, tabloyu şimdiden tersine çevirmiş oldu.

FİYATLAR YÜKSELECEK!

Çoğu teknoloji ürününde olduğu gibi bilgisayar ve ekipmanlarında da küresel üretim üssü olan Çin, bu durumdan doğal olarak en sert etkilenen ülke olacak. Rapora göre bu yıl Çin’deki bilgisayar satışlarında en iyi ihtimalle yüzde 3.8, en kötü ihtimalle ise yüzde 12.2’lik bir daralma öngörülüyor.

Bu daralma sadece Çin pazarını değil, küresel bilgisayar pazarını da doğrudan etkileyecek. Canalys’in raporuna göre PC ve ekipmanlarında yaşanan arz sıkıntısı, son tüketiciler açısından da dünya genelinde fiyatların artmasında rol oynayacak. Bu durum tüketici talebini de olumsuz etkileyecek.