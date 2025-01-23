Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bilgisayarlardan akıllı saatlere hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Bluetooth teknolojisi nasıl ortaya çıktı?

        Bilgisayarlardan akıllı saatlere hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Bluetooth teknolojisi nasıl ortaya çıktı?

        Kablosuz teknolojilerin vazgeçilmezlerinden biri olan Bluetooth, günlük yaşamımıza pek çok kolaylık getiriyor. Peki, bu teknoloji nasıl ortaya çıktı ve tam olarak nasıl çalışıyor? Bluetooth'un hikayesi ve modern dünyadaki rolünü sizin için derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Telefonunuzdan kulaklığınıza uzanan görünmez bir köprü: Bluetooth. Günümüzde akıllı cihazların ayrılmaz bir parçası olan bu teknolojinin ardındaki tarih ve çalışma prensipleri hakkında daha fazlasını keşfedin!

        2

        BLUETOOTH'UN TARİHİ VE İCADI

        Bluetooth teknolojisi, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kablosuz iletişimde çağ atlamamızı sağlayan bu teknoloji, ilk kez 1994 yılında Ericsson firmasında çalışan Jaap Haartsen tarafından geliştirildi.

        3

        İlk etapta cep telefonları ve aksesuarları arasında kısa mesafeli iletişim kurmak amacıyla tasarlanan Bluetooth, adını 10. yüzyılda yaşamış Danimarka Kralı Harald Blåtand'dan alır. Kral Harald, farklı grupları bir araya getirme becerisiyle tanınır; Bluetooth teknolojisi de aynı şekilde farklı cihazları birleştirme yeteneğiyle bilinir.

        4

        Bluetooth’un gelişim süreci, 1998 yılında Bluetooth Special Interest Group (SIG)’un kurulmasıyla daha da hız kazandı. SIG, aralarında Intel, Nokia, IBM ve Toshiba gibi büyük firmaların yer aldığı bir konsorsiyumdur ve Bluetooth’un standartlarını belirler.

        5

        BLUETOOTH NASIL ÇALIŞIR?

        Bluetooth, radyo dalgaları aracılığıyla çalışır. Düşük enerji tüketimi ve kısa mesafeli iletişim için optimize edilmiş 2.4 GHz frekans bandında veri iletir.

        6

        CİHAZ EŞLEŞTİRME

        Bluetooth’un çalışma prensibi, “eşleştirme” (pairing) denen bir işleme dayanır. İki cihaz, bir kez birbirini tanıdıktan sonra otomatik olarak bağlanabilir. Bu şifreleme mekanizması, güvenli bir iletişim sağlar.

        7

        MESAFE VE VERİ HIZI

        Bluetooth teknolojisinin etki alanı genelde 10 metreyle sınırlıdır, ancak modern versiyonlarda bu mesafe 100 metreye kadar çıkabilir. Veri iletim hızı Bluetooth’un versiyonuna göre değişir; örneğin, Bluetooth 5.0 ile 2 Mbps hızlara ulaşılabilir.

        8

        BLUETOOTH’UN KULLANIM ALANLARI: KABLOSUZ KULAKLIK VE HOPARLÖRLER

        Bluetooth teknolojisinin en yaygın kullanım alanlarından biri kablosuz ses cihazlarıdır. Kullanıcılar, kablolara bağlı kalmadan kulaklık veya hoparlör aracılığıyla müzik dinleyebilir.

        9

        AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ

        Akıllı ev sistemlerinde de Bluetooth, önemli bir rol oynar. Ampullerden termostatlara kadar pek çok cihaz Bluetooth aracılığıyla kontrol edilebilir.

        10

        SAĞLIK VE FİTNESS CİHAZLARI

        Akıllı saatler, fitness bileklikleri ve tıbbi cihazlar Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonlara veri aktarır. Bu sayede kullanıcılar sağlık verilerini kolayca izleyebilir.

        11

        GELECEKTE BLUETOOTH

        Bluetooth teknolojisi, her yeni versiyonla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Özellikle şu anda geliştirilmekte olan Bluetooth LE Audio (Düşük Enerji Ses), ses kalitesini artırırken enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

        12

        Ayrıca İnternet of Things (IoT) cihazları arasındaki etkileşimi daha verimli hale getirmek üzere Bluetooth Mesh gibi yenilikler geliştiriliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?