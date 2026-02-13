Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bilimle Değişen Dünya: TEKNOFEST'te Lise Öğrencilerine Özel İki Büyük Araştırma Yarışması

        Bilimle Değişen Dünya: TEKNOFEST’te Lise Öğrencilerine Özel İki Büyük Araştırma Yarışması

        TEKNOFEST, lise öğrencilerine yönelik iki önemli araştırma yarışmasıyla bilimsel düşünceyi desteklemeye devam ediyor. Yarışmalar gençlerin hem küresel sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşmalarını hem de özgün projelerle geleceğe katkı sunmalarını amaçlıyor. Bilime ilgi duyan, araştırmayı seven ve geleceğin dünyasına katkı sunmak isteyen lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunan bu iki önemli yarışma için son başvuru tarihi 23 Mart

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:21
        Bilimle Değişen Dünya: TEKNOFEST'te Lise Öğrencilerine Özel İki Büyük Araştırma Yarışması
        Bilim ve teknoloji alanında gençleri araştırmaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye teşvik eden; T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, lise öğrencilerine yönelik iki önemli araştırma yarışmasıyla bilimsel düşünceyi desteklemeye devam ediyor. TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen bu yarışmalar, gençlerin hem küresel sorunlara bilimsel bakış açısıyla yaklaşmalarını hem de özgün projelerle geleceğe katkı sunmalarını amaçlıyor.

        KUTUP BİLİMLERİNE GENÇ BAKIŞ

        Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, lise öğrenimine devam eden öğrencileri kutup bilimleri alanında çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Yarışma, gençlerin yapacakları nitelikli araştırmalarla hem toplumda kutup bilimlerine yönelik farkındalık oluşturmayı hem de Türkiye’nin bu alandaki bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilim camiasında daha etkin bir konuma gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Canlı bilimlerinden fiziki bilimlere, sosyal ve beşeri bilimlerden yer bilimlerine uzanan geniş bir çerçevede projelerin kabul edildiği yarışma, lise öğrencilerine disiplinler arası düşünme ve bilimsel araştırma yapma fırsatı sunuyor. Yarışmada her kategori için ödüller aynı olmak üzere birincilik ödülü 90 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 70 bin TL olarak belirlendi.

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BİLİMSEL ÇÖZÜMLER: LİSE ÖĞRENCİLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

        Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması ise gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi ve bu alanda toplumsal bilinç oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yarışma, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözüm üretme potansiyeli taşıyan özgün projeleri destekliyor.

        Çevreden ekonomik sektörlere, hava ve iklimden su araştırmalarına, sürdürülebilirlik ve refahtan toplumsal farkındalığa kadar altı ana alan ve yirmi iki alt alanı kapsayan yarışma, lise öğrencilerine çok boyutlu bir araştırma zemini sunuyor. Enerji, tarım, sanayi, ulaşım, biyoçeşitlilik, su yönetimi, iklim direnci ve sağlık gibi kritik başlıklarda geliştirilecek projeler, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin söz sahibi olmasına olanak tanıyor. Bu yarışmada da her kategori için birincilik ödülü 90 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 70 bin TL olarak uygulanıyor.

        SON BAŞVURU TARİHİ: 23 MART

        Bilime ilgi duyan, araştırmayı seven ve geleceğin dünyasına katkı sunmak isteyen lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunan bu iki önemli yarışma için son başvuru tarihi 23 Mart. Gençler, TEKNOFEST çatısı altında hayata geçirilecek bu yarışmalarla projelerini ulusal düzeyde sergileme, bilimsel yetkinliklerini geliştirme ve önemli ödüller kazanma şansı elde edecek.

        Bilimsel merakı olan tüm lise öğrencileri, hayallerindeki projeleri gerçeğe dönüştürmek ve TEKNOFEST heyecanının bir parçası olmak için 23 Mart’a kadar başvurularını tamamlayabilir.

        www.teknofest.org

