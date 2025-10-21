Bilimle geleceği şekillendiren liderler İstanbul'da buluşacak

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, Öngörülü Liderlik Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Cenevre Bilim ve Diplomasi Öngörü Merkezi (GESDA) iş birliğiyle 20 Ekim'de başlayan ve 23 Ekim'de sona erecek zirvede; bilim insanları, politika yapıcılar ve CEO'lar önümüzdeki 5, 10 ve 25 yılı şekillendirecek bilimsel atılımları tartışıyor. GESDA'nın geliştirdiği Gelecek Haritası (Radar) çerçevesinde tasarlanan zirve; kuantum teknolojileri, yapay zekâ destekli üretim, çip teknolojileri, biyolojik çeşitlilik, enerji dönüşümü, bilim diplomasisi ve teknoloji yönetimi gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek alanlarda uluslararası uzmanları buluşturuyor.

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen ‘Küresel Zorluklara Ortak Çözümler: Bilim Diplomasisi' oturumunda konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, "Dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda uygulanan bu küresel müfredatın beş pilot merkezinden biri olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Leblebici sözlerine şöyle devam etti: "Sabancı Üniversitesi, disiplinlerarası eğitim anlayışı, araştırma gücü ve mezunlarının global başarılarıyla dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alıyor. Üniversitemiz, Türkiye'nin, hatta bölgenin ve dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak kendini kanıtladı. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinden psikolojiye, uluslararası ilişkilerden malzeme bilimi ve nanoteknolojiye, işletmeden ekonomiye kadar çeşitli disiplinlerde eğitim gören Sabancı Üniversitesi mezunları; özel sektörde, çeşitli sektörlerde ve akademide oldukça aranan kişiler. Mezunlarımızın %32'sinden fazlası şu anda yurt dışında, dünya çapında önde gelen şirketlerde, üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde başarılı kariyerler sürdürüyor. Bu geçmiş ve motivasyonla benzersiz bir müfredat başlatmak için bu heyecan verici göreve başlıyoruz."

"Bilimin pusulasıyla geleceğe elimizden geldiğince hazırlıklı olabiliriz" Bilimsel ve teknolojik gelişmeler eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilerlerken, en son gelişmeleri takip etmenin bile zorlaştığına dikkat çeken Yusuf Leblebici, "Ancak liderlik, bilim ve teknolojideki ilerlemenin yalnızca takip edilmesiyle değil, aynı zamanda öngörülmesiyle de mümkün. Özel sektörlerde liderlik, politika yapımında liderlik, diplomaside liderlik, sanayi, eğitim ve araştırmada liderlik; 5 yıl, 10 yıl ve 25 yıl sonrasını öngörme ve bunlara hazırlanma yeteneğimize bağlı. Bu program, seçili alanlardaki son gelişmelerden bir kesit sunmak ve geleceğin liderlerini geleceği öngörme ve ilerlemeyi öngörme anlayışıyla donatmak için tasarlandı. Geleceğin bize ne getireceği konusunda asla tam bir kesinliğe sahip olamayız, ancak bilimin pusulasını kullanarak elimizden geldiğince hazırlıklı olabiliriz" ifadelerinde bulundu. "Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden faydalananların çemberini genişletmeliyiz" GESDA Genel Sekreteri Stéphane Decoutère zirvedeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "GESDA, İsviçre hükümeti ve Cenevre yetkililerinin girişimiyle, bilimin ve teknolojinin baş döndürücü hızına yetişebilmek için kuruldu. Amacımız, yalnızca geleceğin teknolojik zorluklarını öngörmek değil, aynı zamanda bu zorlukları fırsata dönüştürebilecek somut projeler geliştirmek. Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerden faydalananların çemberini genişletmek gerektiğine inanıyoruz; bu nedenle akademiden özel sektöre, kamu kurumlarından vatandaşlara kadar tüm paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Bu yaklaşım, GESDA'nın DNA'sının bir parçası. Hedefimiz, bilimi sadece bir keşif alanı olarak değil, diplomasi, güvenlik ve ekonomik etkiyle bütünleşmiş bir çözüm aracı olarak görmek. Geleceğin yapay zekâ, enerji, biyoteknoloji ve sürdürülebilirlik gibi kritik alanlardaki yeniliklerinin mümkün olduğunca çok insan için erişilebilir olmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Sabancı Üniversitesi, GCAL'ın beş resmi pilot merkezinden biri olarak, geleceğin liderlik vizyonuna yön veren kurumlar arasında yer alıyor. Zirve ile bilimin ön saflarındaki gelişmeleri iş dünyasının stratejik vizyonuna dönüştürmek hedefleniyor. Bu doğrultuda katılımcılar zirvede, öngörülü liderliğin temel bileşenlerini oluşturan bilimsel öngörü, stratejik vizyon ve diplomatik iş birliği perspektiflerini bir arada deneyimleme fırsatı buluyor. Zirve, yeni ortaya çıkan bilim ve teknolojilerin stratejik avantajı ve toplumsal etkisi üzerine düşünmeyi teşvik ederken, liderlerin bilim temelli karar alma becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. GESDA'nın "bilimle daha iyi bir dünya yaratma" taahhüdünden beslenen bu girişim, Sabancı Üniversitesi'nin uluslararası bilim topluluğundaki güçlü konumunu da pekiştiriyor. İsviçre Federal Hükümeti ve Cenevre Kantonu tarafından kurulan, Wellcome tarafından desteklenen GESDA; öngörücü bilim, diplomasi ve küresel iş birliğini teşvik eden dünyanın en yenilikçi platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Misyonu, toplumları bilim ve teknolojiyle dönüşen bir geleceğe hazırlamak olan GESDA, birinci sınıf üniversiteleri, işletme okullarını, uluslararası kuruluşları ve diplomatik liderleri bir araya getirerek; farklı sektörlerden karar vericilerin geleceğin bilimsel atılımlarını öngörmesini ve bu öngörülerle stratejik, kararlı adımlar atabilmesini hedefliyor. Sabancı Üniversitesi, 11 Ekim 2024'te GESDA Zirvesi kapsamında lansmanı yapılan Öngörülü Liderlik Eğitimi için Küresel Müfredat (GCAL) girişimi için beş resmi pilot merkezden biri olarak seçildi. Program, dünya çapındaki liderleri bilim ve teknolojinin şekillendirdiği hızlı dönüşümlere hazırlama yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.