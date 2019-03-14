Instagram'da karşımıza çıkabilecek olan Bilinmeyen bir ağ hatası oluştu nedir? Nasıl çözülür? Merak edilen okuyucularımız için haberimizden kontrol edebilir.

BİLİNMEYEN BİR AĞ HATASI OLUŞTU NEDİR?

Instagram'da Bilinmeyen Bir Ağ Hatası Oluştu ibaresi internet bağlantınız ile alakalıdır. Bu hata internet bağlantısının yavaş olduğu yerlerde ya da kurum tarafından güncelleme, ya da erişim sıfırlama anlamına da gelmektedir. Telefonunuzun ekranında bu uyarıyı görmeniz durumunda tekrar erişimi sağlamak için sayfayı tekrar yüklemeniz gerekmektedir.

İNSTAGRAM BİLİNMEYEN BİR AĞ HATASI OLUŞTU ÇÖZÜMÜ

*Telefonunuzda bulunan Instagram uygulamasıyla ilgili yazılımsal bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.

*Bu yüzden yapmanız gereken şey öncelikle telefonunuzda ki Instagram uygulamasını kaldırın ve yenisini yükleyerek güncellemesini yapın.

*Eğer hala bu hatayı alıyorsanız 3.yolu deneyebilirsiniz.



*Çoğu uygulama telefonun yanlış tarih ve saatin yanlış olması yüzünden hata vermektedir.

Telefonunuzun tarihini ve saatini kontrol edin eğer yanlış ise düzelterek Instagram programının çalışmasını sağlayabilirsiniz. Telefonunuzdaki tarih ve saatte problem yoksa veya düzeltmişseniz ve buna rağmen hala aynı hatayı alıyorsanız 4.çözüm yoluna geçebilirsiniz.

*Telefonunuzdan ayarlar menüsüne girin. Veri kullanımı ardından menü tuşu altındaki arka plan veri gönderiminin açık olduğundan emin olun eğer kapalıysa açık hale getirin. Hangouts uygulamasına girip tüm hesaplarınız oturumunu kapatın ve daha sonra Instagram’ a baştan giriş yapın muhtemelen artık bu hatayı almayacaksınız. Bütün bu yolları denemenize rağmen hala aynı hatayı alıyorsanız en kısa zamanda yetkili servise gitmenizi öneririz.