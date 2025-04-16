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        Haberler Dünyadan Bill Gates'in eski eşi Melinda French'ten boşanma itirafı: Gitmek zorunda kaldım - magazin haberleri

        Melinda French'ten Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirme itirafı: Gitmek zorunda kaldım

        Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini 2021'de bitiren Melinda French'ten itiraf geldi: Her iki eşin de birbirine karşı dürüst olması gerektiğini öğrendim ve gitmek zorunda kaldım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:06
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        Bill Gates ile boşanma itirafı
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        Melinda French, Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirme nedeni hakkında konuştu. 60 yaşındaki French, 69 yaşındaki iş insanı Bill Gates ile 2021'de boşanmıştı. Çiftin 28 yaşında Jennifer, 22 yaşında Phoebe, 25 yaşında Rory adında üç çocuğu ve iki torunu var.

        Stephen Colbert'in 'The Late Show' adlı programına çıkan Melinda French; "Evlilikte istediğim şey olan güvenilir bir ilişkiye sahip olmak için, her iki eşin de birbirine karşı dürüst olması gerektiğini öğrendim. Eğer bunu yapamazsanız, yakınlık kuramazsınız ve güven duyamazsınız" ifadesini kullandı. French; "Ve sonunda gitmek zorunda kaldım" açıklamasını yaptı.

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        "HAYATTAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM" Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ocak ayında İngiliz Sunday Times'a konuşurken, 27 yıllık evliliğinin bitmesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söylemiş; "Şu an daha neşeliyim fakat evliliğimizin bitmesi pişman olduğum en büyük hata" demişti.

        Melinda French, Bill Gates'in pişmanlık ifadeleriyle ilgili şunları söyledi: Bu ifadenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorum, bu yüzden onun söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım. Onun kendi hayatı var. Benim de artık kendi hayatım var. Çok mutluyum.

        "BOŞANMAMIZ GEREKLİYDİ"

        Melinda French, geçtiğimiz günlerde The Times'a konuşmuş ve boşanmalarının "gerekli" olduğunu söylemişti. French; "Eğer hayattaki değerlerinizi, en yakın ilişkinizde bile yaşayamıyorsanız, ayrılığın gerekli olduğunu anlıyorsunuz" demişti.

        Bill Gates ile Paula Hurd

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        Bill Gates, iki yıldır Paula Hurd ile aşk yaşıyor. Şubat ayında sevgilisi hakkında konuşurken; "Paula adında ciddi bir kız arkadaşım olduğu için şanslıyım. Birlikte çok eğleniyoruz. Olimpiyatlara gittik ve daha pek çok eğlenceli şey yaptık" demişti.

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        #bill gates
        #Melinda French
        #boşanma
        #Ayrılık
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