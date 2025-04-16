Melinda French, Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini bitirme nedeni hakkında konuştu. 60 yaşındaki French, 69 yaşındaki iş insanı Bill Gates ile 2021'de boşanmıştı. Çiftin 28 yaşında Jennifer, 22 yaşında Phoebe, 25 yaşında Rory adında üç çocuğu ve iki torunu var.

Stephen Colbert'in 'The Late Show' adlı programına çıkan Melinda French; "Evlilikte istediğim şey olan güvenilir bir ilişkiye sahip olmak için, her iki eşin de birbirine karşı dürüst olması gerektiğini öğrendim. Eğer bunu yapamazsanız, yakınlık kuramazsınız ve güven duyamazsınız" ifadesini kullandı. French; "Ve sonunda gitmek zorunda kaldım" açıklamasını yaptı.

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"HAYATTAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM" Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ocak ayında İngiliz Sunday Times'a konuşurken, 27 yıllık evliliğinin bitmesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söylemiş; "Şu an daha neşeliyim fakat evliliğimizin bitmesi pişman olduğum en büyük hata" demişti.

Melinda French, Bill Gates'in pişmanlık ifadeleriyle ilgili şunları söyledi: Bu ifadenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorum, bu yüzden onun söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım. Onun kendi hayatı var. Benim de artık kendi hayatım var. Çok mutluyum.